美國ICE掃蕩紐約唐人街拘4美籍　民主黨議員：無法無天恐怖行為

美國移民和海關執法局（ICE）10月21日聯同多個聯邦執法部門突襲紐約市唐人街，以打擊假貨銷售，並繼續抓捕非法移民。在遭逮捕的人群中有4名美國公民，他們亦在未受到任何聯邦指控的情況下被拘留「近24小時」。對此，民主黨眾議員戈德曼（Dan Goldman）22日斥責，此次ICE執法是「無法無天的恐怖行為，旨在煽動暴力。」



綜合外媒報道，戈德曼表示，「這不是移民執法。他們這樣做是為了恐嚇紐約人，恐嚇我們的社區，在紐約人心中製造恐懼。這是不可接受的，必須停止。」

2025年10月22日，美國紐約市曼哈頓移民法庭外，民眾舉着標語抗議移民和海關執法局（ICE）。（Reuters）

據悉，4名美國人在聯邦廣場26號被拘留近24小時，在戈德曼辦公室開始調查後才獲釋。「他們今天被釋放，沒有任何指控。沒有任何依據。ICE無權逮捕美國公民。」戈德曼亦表示，他的辦公室正在組建一個快速反應工作小組，以協調並確保沒有紐約人遭受過度武力、暴力或虐待。

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）則呼籲居民透過其辦公室的新線上入口網站，提交ICE執法行動的影片或其他記錄，以供相關機構評估是否存在任何違法行為。