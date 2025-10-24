澤連斯基出席歐盟峰會：不接受俄烏交換領土　應先停火後和談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四（10月23日）在布魯塞爾參與歐盟峰會時表示，烏克蘭與俄羅斯交換土地是不可接受的，並重申應該先停火，再進行和平談判。他還表示，明年年初需要俄方被凍結的資金，以加強烏克蘭國防。



據歐洲新聞電視台（Euronews）報道，澤連斯基表示，在未來的和平談判中，基輔不會對俄羅斯做出「任何領土讓步」。

路透社引述澤連斯基提出，俄羅斯被凍結的資產不應僅用於人道主義目的，強調烏克蘭明年年初需要這些資金，用於國內武器生產以及購買歐洲和美國的武器。

2025年10月23日，比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會期間，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）參加記者會。（Reuters）

他還表示，當天與歐盟就此事進行的對話「並不簡單，但很好」。

澤連斯基還指出，烏克蘭國產遠程導彈射程可達3000公里，澄清沒有使用美國提供的遠程武器打擊俄羅斯境內目標。

烏克蘭戰俘待遇協調總部表示，周四已從俄羅斯接收了1000具遺體，據稱屬於陣亡烏軍士兵。該部門稱：「烏克蘭執法機構調查人員和內政部專家將很快進行一切必要的檢查，以確認遣返的遺體身份。」