普京：絕不屈服於美國制裁壓力　認為特朗普傾向推遲會面而非取消

美國宣布制裁俄羅斯兩大石油公司，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）10月23日表示，莫斯科絕不會屈服於美國或任何其他外國勢力的壓力，並就有傳烏克蘭獲美國放寬使用遠程導彈的說法警告，任何針對俄羅斯境內的軍事打擊，都會被強烈回應。



另外，對於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布取消美俄峰會，俄新社 指普京向記者表示，根據美方最新聲明，他判斷美方傾向是推遲峰會，而不是取消會面。美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日也稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與普京的會晤「並未完全排除」。特朗普和整個政府都希望總有一天能再次實現會面，但希望確保會面能夠取得切實的積極成果。



普京表示，美國和西方國家的制裁是「不友善」行為，將產生一定的後果，但不會顯著影響俄國的經濟福祉。他表示，俄羅斯能源部門對此充滿信心。

他又稱，美國和西方國家試圖向俄羅斯施壓，但任何一個有自尊心的國家和人民，都不會在壓力下做出任何決定。

普京警告，俄羅斯是第二大石油出口國，中斷該國石油出口，將導致包括美國在內的油價大幅上漲，甚至可能會為華府帶來政治上的不安。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

警告以遠程導彈打擊俄境將被強烈回應

特朗普22日稱，已取消原定在布達佩斯舉行的峰會。普京表示，在上次與特朗普的通話中，對方提出了會晤和地點的建議，他對此表示贊同，並強調需要做好充分準備，確保會晤富有成效。他指出，若未經充分準備就倉促舉行峰會，或任其在未能取得預期成果的情況下繼續進行，都是錯誤。

當被問及《華爾街日報》報道，特朗普政府已解對烏克蘭使用西方部份遠程導彈的限制，以及烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）早前宣布成功試射射程超過3000公里的國產導彈，普京直指是試圖令局勢升級，稱如果使用此類武器攻擊俄羅斯領土，俄方反應將非常認真，甚至是強烈的，敦促相關人士認真思考。