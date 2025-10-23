制裁俄羅斯石油巨企　特朗普是「拜登化」還是「超越拜登」？

繼取消原訂在親俄匈牙利首都布達佩斯舉行的美俄元首會面之後，美國周三（22日）再宣布對佔俄羅斯原油出口近半的兩大石油公司盧克石油（Lukoil）和俄羅斯石油公司（Rosneft）及其數十家子公司實施制裁，這是特朗普重新上台以來的首次。

在正在訪問白宮的北約秘書長呂特（Mark Rutte）面前，特朗普表示他「感覺是時候了」，「每次我和普京（Vladimir Putin）聊都聊得很好，但是聊來聊去也沒有帶來任何結果」。特朗普稱他希望這些制裁不會維持很久，期望俄烏戰爭會結束。

立場一週兩變

上周，特朗普才剛先跟普京通電，後在白宮會見了澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。當時，特朗普不只安排了布達佩斯會面，使得受國際刑事法院通緝的普京有機會重新走進歐洲的核心地帶，還讓本來想游說美國提供戰斧（Tomahawk）巡航導彈的澤連斯基空手而回。

2025年10月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮歡迎烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，右）。（Reuters）

在過去的周末，多方媒體都傳出澤連斯基上周五（17日）和特朗普的會面幾乎變成了閉門版的「白宮罵戰2.0」，雖然會後特朗普只公開呼籲俄烏按目前戰爭前線「就地停火」，但會上特朗普據報卻施壓澤連斯基接受普京前一天提出的要求，交出烏東頓涅茨克州（Donetsk）還握在烏克蘭手上的土地。他據報還向澤連斯基說普京將「摧毀」烏克蘭。

本來大家都以為8月特朗普跑到阿斯拉加見完普京無功而還之後已經站到來烏克蘭這一邊，豈料他跟普京一通電話之後，立場似乎又再重新靠向俄羅斯那一邊。各國領袖都發言支持烏克蘭。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）更不點名宣稱「我們之中沒有人應該在領土讓步的問題上施壓澤連斯基」。

根據彭博報道，歐洲國家還迅速仿效了特朗普加沙和平方案的模式，正在推出「12點方案」，訂出歐洲和烏克蘭的和平條件，並且主張由特朗普主持「和平委員會」，將「和平高帽」戴在特朗普頭上。

10月22日，特朗普在白宮與北約秘書長呂特會面。（Reuters）

提案內容包括特朗普已經提出的「就地停火」；交回所有被帶走的烏克蘭兒童；交換戰俘；烏克蘭將獲得安全保證、戰爭賠償，並能加快加入歐盟；對俄制裁會逐步放寬，但其被凍結的資產則要等到俄方先向烏克蘭作出戰爭賠償才會解凍，而如果俄羅斯再攻擊烏克蘭，相關制裁將會迅速恢復；在停火期間，俄烏將就被佔領土地的管治問題進行談判，但歐洲和烏克蘭都不會在法律上承認烏克蘭被佔領土歸俄。

豈料歐洲和烏克蘭的「12點方案」還沒有來得給公布，特朗普的立場又轉變了。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一（20日）跟俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話之後，俄方明確否定「就地停火」的建議，認為這種做法與特朗普和普京在阿拉斯加峰會上的共識相違背，未能解決俄羅斯口中的戰爭「根本原因」，「烏克蘭的一大部分將會繼續留在納粹管治之下」。

既然俄方不接受「就地停火」，特朗普就決定不見也罷，聲言不想同普京再有「被浪費掉的會面」。隨後，特朗普很快就實施了針對盧克石油和俄羅斯石油公司的制裁。

10月17日，魯比奧在澤連斯基與特朗普的會面中發言。（Reuters）

而根據《華爾街日報》的報道，特朗普政府還放寬了烏克蘭利用歐洲提供的武器的限制－－像英國的暴風之影（Storm Shadow）巡航導彈－－讓烏克蘭可以利用這些武器來打擊俄羅斯境內目標。雖然這些武器不是美國生產，但它們需要依靠美國情報支持。拜登（Joe Biden）時代美國曾以同樣手法放寬限制，但特朗普上台後把相關審查權交到國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）之手，實際上就禁止了烏克蘭用此級別的武器去攻擊俄羅斯境內目標。

如今，特朗普據報已把審查權轉交到北約北約盟軍歐洲最高司令、美國空軍將領格林克維奇（Alexus Grynkewich）手上，因此限制得以放寬。而烏克蘭在周二（21日）亦宣布利用暴風之影攻擊了俄羅斯邊境州布良斯克（Bryansk）一家用來生產爆炸品的化工廠。

對於這個報道，特朗普則稱這是「虛假新聞」。

看到這裏，人們不禁要問，特朗普在俄烏戰爭的問題上面是否正在「拜登化」。

拜登、澤連斯基出席2024年7月在華府舉行的北約峰會。（Reuters）

拜登的「中庸」陷阱

拜登的俄烏政策其實就是一種「中庸之道」，凡事不敢做盡。

為免推高國際能源價格，拜登政府曾經反對歐洲制裁俄羅斯能源出口，而最終只採取了非常技術性的「限價」制裁，為需要使用西方保險服務的船隻的俄羅斯石油出口訂下最高價格；拜登也曾經反對烏克蘭用無人機攻擊俄羅斯的煉油廠。

在武器供應上面，拜登政府也是長期慢半拍，一直擔心烏克蘭會利用美國武器攻擊俄羅斯境內重要目標引來戰爭升級風險。到了拜登任期最後一年，美國才有限度容許烏克蘭利用美國的陸軍戰術導彈（ATACMS）打擊俄羅斯境內的軍事目標，而到2024年烏克蘭明顯落在下風之後，少量的F-16才送到。

這種過於謹慎、決策和執行時間都極長的做法，導致烏克蘭未能利用俄羅斯在戰爭初期的誤判和弱勢來嘗試決定性的擊退俄羅斯－－如果大家還記得的話，2022年底的西方討論中，「擔心俄羅斯慘敗而動用核武或陷入內部政治不穩」是一個重要論題，這種討論最終就導致西方不敢「過度援助」烏克蘭。

如今，特朗普似乎也落入同一陷阱。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2025年10月17日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤期間，美國國防部（現已改名戰爭部）部長赫格塞思（Pete Hegseth）佩戴一條紅白藍三色相間的領帶，由於其與俄羅斯國旗顏色及排列順序一致，此事引發輿論關注。（網頁截圖）

到今天俄羅斯已建立起穩定運油船隊之後，進一步制裁其石油企業，其實實際影響有多大其實是需要打上一個大問號。

而特朗普只敢在幕後暗中批准向烏克蘭提供用來打擊俄羅斯境內目標的美國情報，卻不敢向烏克蘭供應更長程、更精準、能把莫斯科也完全籠罩在射程之內的武器，看起來也像是拜登的那一種「中庸之道」。特朗普擔心的可能不是戰爭升級，而是過度得罪普京而導致他不能再充當促進停火的中間人。

從目前的事態發展來看，我們不能肯定地說特朗普是否正在「拜登化」，但從全球性的維度來看，特朗普可能已經正在部署一個「超越拜登」的大棋局。

特朗普似有對俄「大棋局」

首先，拜登時代對俄制裁最為顧忌的一大因素就是國際能源價格。俄烏戰爭2022年爆發之後，正遇上通脹高企的時期，而喜歡搞價值觀外交的拜登同沙特為首的中東產油國關係惡劣，石油輸出國組織（OPEC）幾乎是聯手俄羅斯減產，即使拜登2022年7月專訪沙特尋求破冰也未能根本上改變此種情勢。

圖為2025年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問沙特阿拉伯，與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）出席「沙特-美國投資論壇」（Saudi-U.S. Investment Forum）。（Reuters）

但特朗普就不一樣。一方面，他跟中東海灣國家關係極佳，本年以來OPEC+在全球經濟面對嚴重不確定性之際也不斷增產，分析普遍預期來年將會出現石油供應過剩的問題。而沙特等國如今也在執行爭取市場的策略，而非高油價政策。兩者疊加起來，特朗普要制裁俄羅斯，能源價格對他構成的壓力遠遠低於拜登。

而且，特朗普也成功在外交實際事務上面取得可以施壓海灣阿拉伯產油國家的籌碼。一是美國在繼續推進加沙停火方案的角色。二是在其他國際事務上的合作，例如上周全球航運排放管制的協議就因為美國支持沙特一起反對而被中止。這些拿在特朗普手上的籌碼就意味着，如果美國真的有需要的話，海灣阿拉伯國家很可能會在產油的問題上站在對特朗普有利的一邊。

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，在加沙停火協議的簽署儀式上發表講話。（Reuters）

其次，特朗普上台前幾個月「拋棄歐洲」的姿態，如今卻確實迫使到歐洲在與俄烏戰爭相關的問題上做得更多。他迫得歐洲北約國家接受了十年內將國防相關開支增加到GDP 5%的水平，這些新增開支長遠讓歐洲對烏克蘭的支持變得更堅實，使歐洲更能單獨應付俄羅斯。

同時，在美國的施壓之下，歐盟今天（23日）也預計會通過利用俄羅斯政府被凍結資產為基礎來貸款給烏克蘭的方案，總額高達1400億歐元，幾乎是給烏克蘭打底再跟俄羅斯纏鬥多兩三年的財力保證。而且，歐盟亦將進一步削減對俄羅斯的能源依賴，禁止在2027年1月之後繼續購買俄羅斯的液化天然氣。

由於歐盟當中的親俄政府領袖，如匈牙利的歐爾班（Viktor Orban）、斯洛伐克的菲佐（Robert Fico），全都是特朗普和美國共和黨右翼的國際政治盟友。特朗普絕對有能力向他們施加壓力，讓他們放行歐盟的對俄制裁－－正如斯洛伐克對本周的歐盟第19輪制裁最終也決定放行一般。

經過特朗普過去大半年的政策拉扯，歐洲在軍事上和政治上的抗俄立場都變得更堅定。這無疑會對普京構成更大壓力。

2025年9月4日，法國巴黎，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）在愛麗舍宮舉行的「自願聯盟」（Coalition of the Willing）峰會後的新聞發布會上與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）一起發表講話。（Reuters）

而在烏克蘭戰局的問題上，特朗普雖然不願意向烏克蘭輸出戰斧巡航導彈，但戰斧輸出與否其實對戰爭情勢影響不大。反而是幕後進行的情報分享更為重要。在此，特朗普是幸運的。烏克蘭如今已經發展出能夠持續深入攻擊俄羅斯境內目標的武器，當中包括不同的無人機和自主研發的巡航導彈，在此類武器上的對美依賴大減，只要美國願意提供攻擊情報即可。

在這樣的背景之下，特朗普就可以一邊擺出沒有在強力軍援烏克蘭的姿態，另一邊卻在背後給烏克蘭有力的軟性支持（即情報），一方面保持同俄羅斯溝通的外交空間，另一方面透過烏克蘭之手去打擊俄羅斯。

最後，在多邊外交的大局上，特朗普也營造出好幾個面向對俄羅斯不利的態勢。上面已經提過海灣阿拉伯國家的問題。但特朗普的外交佈局不止於此。

本周印度慶祝排燈節（Diwali）之際，特朗普就跟印度總理莫迪（Narendra Modi）通電。其後，特朗普重申了其印度已同意不買俄羅斯石油的說法，稱莫迪「不會從俄羅斯買很多的石油」。彭博亦引述印度煉油廠商資深行政人員報道，指美國針對盧克石油和俄羅斯石油公司的制裁將會令他們近乎不可能再購買俄羅斯石油。此等制裁在這個時候實施，似乎也就給了印度一個停買俄油的體面理由。

印度總理莫迪2月13日訪問白宮，與美國總統特朗普會面。(Reuters)

雖然特朗普此前單拿印度出來實施懲罰其購買俄羅斯石油的「次級關稅」（25%），導致美印關係惡化，莫迪更在上合峰會的場合與習近平、普京大晒親熱，但印度依然有成為「中國+1」產業轉移的那一個「1」的戰略目標。要達成這個目標，與美國修好，依然是一道方便之門。

如果特朗普能夠與莫迪達成協議，使印度減購甚至逐步停購俄油，這自然對佔俄政府預算至少四分之一的能源收入構成壓力。（按：莫迪本周末並不會親身出席東盟峰會，不會和特朗普碰面的機會，美印之間的貿易協議似乎還未談成。）

除此之外，特朗普早前在埃及的加沙和平峰會上對土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）讚不絕口，稱後者是「從來不會讓我失望」的「朋友」。埃爾多安在落實加沙和平方案的問題上、在尋求重新加入美國F-35計劃的問題上，都有求於特朗普。

2025年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在美國華盛頓特區白宮會晤時握手。（Reuters）

此刻的特朗普當然不會馬上請求埃爾多安放棄其在俄烏戰爭中相對中立的定位，但其與埃爾多安修好的外交立場，在俄烏戰爭的未來發展中，就是一個提前部署，有一天可能會派上用場。

雖然特朗普上台以來一直擺出比拜登更為親俄的立場，但有趣的是，從上述各方形勢可見，特朗普一手累積回來的對俄籌碼卻遠比拜登多。特朗普此刻回過頭來制裁俄羅斯，看起來固然有拜登時代烏克蘭政策的影子，但從特朗普的整個外交陣勢來看，他已經超越了拜登。

當然，這並不代表特朗普有能力說服普京放棄其最嚴厲的要求而停止戰爭。但特朗普的成功機率已經遠超拜登任內任何時期。