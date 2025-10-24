FBI搗破非法犯罪賭波集團　NBA前球星Chauncey Billups等30人被捕

美國職業籃球聯賽（NBA）再次捲入非法賭博醜聞，兩名知名球星在美國聯邦調查中被捕。名人堂球員、現任波特蘭拓荒者隊總教練比立斯（Chauncey Billups）因涉嫌與黑手黨有關的撲克遊戲活動而被捕，而邁阿密熱火隊球星洛斯亞（Terry Rozier）則被指控參與操縱比賽，讓非法賭博集團獲利。



據英國《衛報》報道，聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）在新聞發布會上表示：「今天，我們齊聚紐約，宣布一項歷史性的逮捕，此案牽涉到一個範圍廣泛的犯罪集團，這是一項持續多年的非法賭博和體育操縱行動。」

聯邦檢察官10月23日（周四）公布兩份起訴書，並宣布他們已在多個州份逮捕了「30多名疑犯」，這屬於聯邦調查的一部分。調查對象涉及博南諾（Bonano）、甘比諾（Gambino）、吉諾維斯（Genovese）和盧切斯（Lucchese）等犯罪家族參與「操縱體育賽事」和非法賭博活動。

2025年10月23日，美國紐約，聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在新聞發布會上就因參與非法賭博被捕的NBA球員和教練一事發表講話。（Reuters）

帕特爾指出，被告面臨的指控包括電信詐騙、洗錢、敲詐勒索、搶劫和非法賭博。

他強調：「這些詐騙行為令人難以置信，我們談論的是數千萬美元的詐騙、盜竊和搶劫。」

紐約東區聯邦檢察官Joseph Nocella表示，第一項起訴書涉及體育博彩，六名被告涉嫌參與一項「利用NBA球員和球隊機密資訊」的體育博彩計劃。

紐約警察局長Jessica Tisch表示，調查主要針對「職業籃球，球員及其同夥涉嫌利用內幕資訊操控主要體育博彩平台上的投注。」

Tisch描述了一宗據稱在2024年3月發生的事件，涉及洛斯亞，他當時效力於夏洛特黃蜂隊。

Tisch指控洛斯亞「曾向其親近的人透露，他計劃詐傷提前退賽」。利用這些資訊，犯罪集團成員押注超過20萬美元（約155萬港元），押注洛斯亞的比賽數據低於預期。」她補充道：「洛斯亞在比賽僅9分鐘後就傷出，這些賭注就得到兌付，帶來數萬美元的利潤。」

Tisch又指：「這些犯罪所得其後送到洛斯亞家中。」

FBI提出的第二份起訴書「涉及31名被告」，其中包括比立斯和前球員鐘斯（Damon Jones）。

2004年12月15日，美國華盛頓，邁阿密熱火隊的鐘斯（Damon Jones）在對陣華盛頓巫師隊時持球。（Getty）

被告被指控「參與了一項在全國操控非法撲克遊戲的陰謀」。

據檢察官稱，這些犯罪行為始於2019年，發生在美國多地，包括漢普頓、拉斯維加斯、邁阿密和曼哈頓，並得到博南諾、甘比諾和吉諾維斯等犯罪家族的支持。

檢察官指，被告涉嫌使用高科技作弊技術「從秘密操縱的地下撲克遊戲中的受害者手中竊取數百萬美元」。

2025年10月24日，NBA再次捲入非法賭博醜聞。兩位知名球星在美國聯邦調查中被捕。名人堂球員、現任波特蘭拓荒者隊總教練比立斯（Chauncey Billups）因涉嫌與黑手黨有關的撲克遊戲活動而被捕，而邁阿密熱火隊球星羅齊爾（Terry Rozier）則被指控參與操縱比賽，讓非法賭博集團獲利。（Reuters，Getty）

官員表示，這次行動的目標是被稱為「魚」的受害人，他們因「有機會與前職業運動員一起賭博，被引誘參與被操控的地下賭博」，而這些前職業運動員被稱為「人頭牌」（face cards）。

官員表示，所謂的「人頭牌」包括比立斯和鐘斯。「受害者不知道的是，撲克遊戲中的其他人，從發牌員到玩家，包括人頭牌，都參與了這場騙局，一旦遊戲開始，被告每場就會從受害者身上騙取數萬甚至數十萬美元。」