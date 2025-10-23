路透社：逾半美國人認為特朗普利用執法部門打擊對手 憂政治分裂
一項最新民調顯示，過半數美國人認為，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）利用聯邦執法部門打擊政治對手。此外，美國民眾對政治分裂的擔憂持續加劇。
根據路透社／益普索（Ipsos）星期四（10月23日）公布的民調顯示，55%受訪者認為特朗普正在利用執法部門針對他的敵人，26%不同意，其餘受訪者表示不確定或未作答。其中，85%民主黨受訪者表示同意，共和黨人則有29%同意。
過去一個月來，美國司法部已對特朗普的政治對手——聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）、紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）和曾在特朗普第一任期內擔任國家安全顧問的博爾頓（John Bolton）提起刑事指控。這三人均否認違法。
民調也顯示，美國社會分化嚴重，67%受訪者對政治分裂表示擔憂，其中43%「非常擔心」，高於2023年10月的39%。
特朗普任期內出現多起政治暴力事件，包括民主黨州議員遇刺及共和黨活動人士遭襲，特朗普本人去年遭遇暗殺未遂。
美國政治極化長期存在，近期尤為明顯，尤其是民主黨和共和黨都加大力度重新劃分選區，以便為其候選人在明年的中期選舉中爭取優勢。
不過，61%受訪者認為，這些重新劃分選區的計劃不利於民主；同樣有61%的人認為，難以公平劃定選區邊界。
這次的全國民調共有4385名成年人參與。受訪者中，31%為共和黨人，28%為民主黨人，41%未加入任何政黨。
