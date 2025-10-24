歐盟未就動用俄凍結資產援烏達成共識　推遲至12月決定

歐盟將是否動用被凍結的俄羅斯央行資產援助烏克蘭的決定推遲到12月，這可能威脅在2026年初為烏克蘭注入新資金的努力。



綜合彭博社和新華社報道，歐盟領導人周四（10月23日）在布魯塞爾舉行會議，圍繞是否動用被凍結的俄羅斯資產向烏克蘭提供貸款，歐盟成員國發生激烈爭論，未能達成一致。

由於比利時要求獲得更大的保證，以免因擬議中的1400億歐元（約12,634億港元）貸款相關風險而承擔責任，因為被凍結的俄羅斯資金大部分存放在比利時。

最終歐盟領導人要求歐盟委員會提出烏克蘭融資方案，以便在下次峰會進行考慮。歐洲理事會主席科斯塔向記者說，他預計屆時會有最終決定。

任何進一步的拖延都可能使烏克蘭蒙受挫折，因為烏克蘭需要在2026年初前取得新的資金。

2025年10月23日，比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會期間，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）參加記者會。（Reuters）

歐盟領導人會議通過的正式文件顯示，歐盟領導人重申對烏克蘭的政治、經濟和軍事支持，但有關財政援助的表述較此前草案文本明顯弱化。文件要求歐盟委員會「在評估烏克蘭融資需求的基礎上儘快提出財政支持方案」，以便下次歐盟峰會再次審議這一議題。

文件還表示，在遵循歐盟法律的前提下，俄烏衝突結束以及俄羅斯向烏克蘭「作出賠償」之前，應繼續凍結俄方資產。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在9月「盟情咨文」中提出設立「賠償貸款」機制，擬以俄羅斯被凍結資產作擔保，向烏克蘭提供總額約1400億歐元的貸款。這項計劃獲得德國、法國及波羅的海國家支持，但比利時及歐洲央行對此持謹慎態度，認為計劃在國際法及歐元區金融穩定層面仍存在重大風險。

比利時首相德韋弗（Bart De Wever）在此次峰會前說，除非歐盟滿足比利時「合理要求」，否則他將「竭盡全力」阻止1400億歐元的貸款計劃。他要求歐盟27個成員國在「賠償貸款」方案中「全面分擔風險」，並確保若未來需向俄羅斯償還資金時，其他成員國也應承擔連帶財務責任。據歐洲媒體報道，德韋弗在會上對貸款計劃表示強烈反對。

圖為2025年10月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向媒體發表講話，回應俄國兩大石油公司遭美國制裁等問題。（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）23日接受匈牙利媒體採訪時說，匈方不支持動用俄羅斯被凍結資產所產生的收益，原因是俄方已警告會採取報復性措施。另外，如果歐盟沒收俄被凍結資產，以後再也不會有國家將其外匯儲備存到歐盟金融機構。

烏克蘭危機2022年2月全面升級後，西方國家凍結俄羅斯約3000億美元海外資產。其中，歐盟凍結俄羅斯央行價值約2000億歐元的資產。歐盟境內約90%被凍結俄資產由總部設在比利時的歐洲清算銀行控制。

