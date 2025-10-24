習近平與特朗普將於下週APEC期間　對韓國進行國事訪問

韓國國家安保室室長魏聖洛10月24日（周五）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平將於下週於慶州舉行的亞太經合組織（APEC）會議期間進行國事訪問。

韓國外交官員證實，韓美首腦會晤先於10月29日（下周三）舉行，中美「習特會」則於30日舉行，而中韓首腦面晤則安排於11月1日。儘管皆中美此行皆為國事訪問，但目前兩國首腦料僅前赴慶州，並未計劃到訪首爾。



韓聯社引述魏聖洛報道，李在明總統將於29日（下周三）與特朗普舉行峰會，並於11月1日與國家主席習近平舉行峰會。他還補充說，會談將在APEC會議舉辦地慶州舉行。

魏聖洛又表示，中美首腦同意國事訪問，到訪慶州，韓國亦要藉此創造出國事訪問的新模式。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室與韓國總統李在明（左）會面時握手。（Reuters）

魏聖洛表示，李在明總統與日本新任首相高市早苗在APEC會議期間的峰會亦在籌備中。

他還補充說，首爾方面正密切關注特朗普訪韓期間與朝鮮領導人金正恩會晤的可能性，但目前尚無新的進展。

2019年6月29日，日本大阪，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在二十國集團領導人峰會期間與中國國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤。（Reuters）

今年的APEC論壇將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，包括美國、中國和日本在內等21個成員經濟體的領導人和代表團將與會。