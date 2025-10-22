特朗普稱料與習近平達成貿易協議 但保留指會面或不舉行
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預定下週在韓國亞太經合組織（APEC）峰會期間，特朗普於10月21日表示，預期雙方將達成一項「良好」的貿易協議。但他也警告，此次備受期待的會晤可能會被取消。
特朗普21日在白宮與共和黨參議員共晉午餐時稱，他與習近平的關係非常好，預計雙方會達成一項公平的協議。他希望對方能為中國爭取到好條件，但前提是協議必須公平。
特朗普認為，他將與習近平舉行一次非常成功的會談，稱很多人都在等待這場會晤。但他隨後補充說，會面也許不會舉行。「有些事情可能會發生，比如也許有人會說，『我不想見面了，這太糟糕了。』但其實並沒有那麼難看，這只是生意上的事情」。
對於與習近平的會晤，特朗普曾多次改變說法。特朗普9月19日宣布會與習近平會晤。但在10月10日，北京宣布加強稀土出口限制後，他威脅要取消與習近平的會談，並暗示會取消同習近平的會面，之後又改口指沒有取消會談，但不知道會否舉行。
至10月20日，特朗普仍表示峰會將舉行，並且他明年初訪華的計劃已「基本確定」。
