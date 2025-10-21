特朗普：料與習近平達「公平」貿易協議　明年初訪華「基本確定」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於10月20日會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），其間會見記者時表示，對中國會入侵台灣表示懷疑，同時談到預定本月稍時候會晤的中國國家主席習近平，對兩人之間的關係充滿信心，預計將與對方達成一項「公平」的貿易協議，又稱明年初訪華「基本確定」。



警告如不達成協議 中國將面臨155%關稅

對於本月晚些時候，特朗普將與習近平將在韓國亞太經合組織（APEC）峰會期間會晤，特朗普稱首要任務是與中國達成一項「公平」的貿易協議，並樂觀地認為將達成一項對兩國都有利的協議，重申希望中國採購美國大豆。

特朗普指出，中國已在支付55%關稅，「這可是一大筆錢……很多國家都佔了美國的便宜，他們現在不能再佔便宜了」。他進一步警告，除非雙方達成協議，否則中國將可能在11月1日支付155%的關稅。

特朗普表示，「我想對中國好。我熱愛我和習近平主席的關係，我們的關係很好」。他也表示，已獲邀請訪問中國，「我已經受邀訪問中國，並將於明年年初某個時候前往。我們已經基本確定了。」

圖為2020年6月29日，習近平和特朗普在G20大阪峰會期間會晤。（Reuters）

認為中國無意犯台 料台灣問題列中美峰會議程

承諾加快向澳洲交付核潛艇，並被記者問到美國在印太地區的行動是否足以阻止習近平入侵台灣時，他指習近平不想這樣做，這不意味著台灣不是中國的目標，但美國擁有世界上最強大的軍力，沒有人敢招惹，因此不認為中國會犯台。特朗普表示，在台灣和其他問題上，相信中美會相處得很好。

針對有報道指北京曾向華府施壓，要求美方明確表態不支持台獨。有記者問到特朗普會否為達成貿易協議而調整對台立場，他未有回應。但他承認，預計這個議題將在下周與習近平會晤時列入議程。