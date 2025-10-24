特朗普：加拿大發表失實廣告抹黑關稅　即時終止所有貿易談判

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月23日（周四）表示，由於加拿大發布失實廣告，其中引述了一段前總統列根（Ronald Reegan）批評關稅的言論，所有與加拿大的貿易談判均已終止。



據路透社報道，特朗普在其社交帳戶發文：「鑑於他們惡劣的行為，所有與加拿大的貿易談判均已終止。」

被特朗普批評「失實」的加拿大廣告：

加拿大廣告內引用前總統列根批評關稅的言論：

加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）本周曾表示，這則帶有反關稅訊息的廣告引起特朗普的注意。廣告中，前總統、共和黨人列根批評針對外國商品開徵關稅，並稱其導致失業和貿易戰。

特朗普發文批評加拿大發布的廣告：

福特21日表示：「我聽說總統（特朗普）看了我們的廣告。我敢肯定他肯定不太高興。」

據報道，特朗普已將關稅作為與世界許多國家談判的籌碼。

他的貿易戰已將美國的關稅推高至1930年代以來的最高水平，他也經常威脅要徵收更多關稅，這引發企業和經濟學家的憂慮。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）23日曾表示，如果與華盛頓的各項貿易協議談判失敗，加拿大將不會允許美國以不公平的方式進入其市場。

2025年10月7日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在白宮橢圓形辦公室舉行會面。（Reuters）

特朗普今年曾對加拿大鋼鐵、鋁和汽車徵收關稅，促使渥太華以牙還牙。雙方已就鋼鐵和鋁業的潛在協議進行數週的談判。

明年，美國、加拿大和墨西哥將重新評估其2020年簽訂的北美自由貿易協定。