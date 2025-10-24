特朗普與普京布達佩斯峰會為何流產？

「布達佩斯峰會」流產源於美歐戰略分歧、俄羅斯的強硬立場與烏克蘭現實訴求之間的矛盾。 它暴露了和平倡議在地緣政治中的脆弱性，預示烏克蘭戰爭可能長期化。



2025年10月17日，美國總統特朗普 （Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通過電話達成安排，計劃在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會，推動俄烏停火。 然而，這一尚未登場的「和平峰會」在宣佈數日後便倉促夭折，特朗普的「和平火花」被現實寒風吹散。 這一結果涉及多層因素，其中美歐戰略分歧過大、俄羅斯立場強硬、烏克蘭的現實訴求是主因。

特朗普計劃的布達佩斯峰會若成行，將標誌着普京自烏克蘭戰爭以來首次踏上歐盟領土，這對歐盟構成政治挑戰。 10月21日，烏克蘭、英國、德國、法國等10國領導人及歐盟官員發表聲明稱：「俄羅斯的拖延戰術表明，烏克蘭是唯一認真對待和平的一方。 普京持續選擇暴力和破壞。」他們強調加大對俄羅斯經濟和國防工業的壓力，利用凍結的俄羅斯資產支持烏克蘭。

2025年10月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

美歐在烏克蘭和平問題上的分歧源於戰略優先順序的不同。 特朗普主張以現有接觸線為談判起點，追求快速停火。 但此舉可能被解讀為間接承認俄羅斯對烏克蘭領土的控制，違背歐盟「國際邊界不得通過武力改變」的原則。

匈牙利因與俄羅斯的經濟聯繫支援峰會，但波蘭和波羅的海國家因歷史上的俄威脅而強烈反對，法國和德國因能源依賴和對美戰略考量而立場不定。例如，波蘭對俄羅斯擴張的長期擔憂使其反對任何妥協，德國則需平衡國內對俄制裁的經濟成本。 這種分裂削弱了峰會的政治合法性，特朗普難以獲得歐洲一致支援。 最終，他於10月21日取消與普京的會晤，緩解了盟友的擔憂。

俄羅斯立場強硬

對於特朗普提出布達佩斯峰會上的前線停火建議，俄羅斯表示明確反對。 外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，自俄美阿拉斯加峰會以來，俄羅斯的和平條件未變，烏克蘭需割讓更多領土作為停火前提。 這反映了俄羅斯的戰略自信：其戰時經濟表現出韌性，國防工業產能達峰，軍事支出穩定。儘管烏克蘭打擊了俄羅斯煉油廠，但閑置產能（約22%）確保其能源供應未受致命影響。社會秩序「穩定」使俄羅斯政治精英相信，他們能在消耗戰中佔據上風。

2025年10月22日，俄羅斯莫斯科，俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）透過視像連線視察該國核武部隊在陸、海、空三域進行的戰略核力量演習，以測試其戰備狀態和指揮結構。（Reuters）

普京的強硬態度還受國內政治驅動。10月22日，他親自觀摩「亞爾斯」洲際導彈試射，目標直指靠近美國邊境的古拉試驗場。這一行動不僅是對外威懾，也是對國內展示強硬姿態，以鞏固支援。俄羅斯認為，短期妥協或單次峰會無法滿足其戰略目標，除非解決領土等核心問題。

烏克蘭的現實訴求

烏克蘭將遠端打擊能力視為和平談判的籌碼。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在10月21日通過Telegram發文稱：「只有施壓才能帶來和平。 一旦壓力緩解，俄羅斯便會拖延對話。」特朗普的「以地換和」邏輯與烏克蘭的安全底線衝突，烏克蘭國內民族主義情緒和對領土完整的堅持，使澤連斯基難以接受以現狀換取停火。

10月22日，烏克蘭與瑞典簽署意向書，計劃採購120至150架鷹獅E戰機，標誌着其空軍現代化邁出關鍵一步。

北約：圖為2022年4月7日，比利時首都布魯塞爾北約總部中的北約標誌。（AP）

這表明烏克蘭在未加入北約的情況下，已成為北約防禦體系的重要部分。美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）在北約總部舉行的基輔盟國烏克蘭國防聯絡小組會議上，呼籲盟國增加對烏克蘭武器採購的投資。 這進一步凸顯烏克蘭對外部支持的依賴。若無明確安全保障，澤連斯基難以接受特朗普的停火提議。

峰會流產的影響

布達佩斯峰會的流產暴露了和平倡議在地緣政治中的脆弱性，預示烏克蘭戰爭可能長期化。美歐分歧在一定程度上暴露了西方陣營的協調能力不足，波蘭等國的反對可能促使北約進一步軍事化支持烏克蘭，而非尋求外交突破。對特朗普而言，峰會失敗可能迫使其調整外交策略，注重更廣泛的多邊協調。俄羅斯的強硬姿態和核威懾信號則可能加劇緊張局勢，增加衝突升級風險。至於烏克蘭，它需在軍事升級與國內壓力間尋求平衡，和平前景亦不明朗。

總之，布達佩斯峰會流產源於美歐戰略分歧、俄羅斯的強硬立場與烏克蘭現實訴求之間的矛盾。特朗普的「和平火花」雖具積極意義，但在地緣政治的複雜格局下難以點燃。 未來和平進程需更廣泛的國際協調，以平衡各方核心利益。

本文轉載自中美聚焦微信公眾號，中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員肖斌。

