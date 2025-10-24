特朗普下週訪日本　日媒：雙方將簽合作協議　涵蓋AI及核聚變技術

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下週訪問日本，日本傳媒10月24日報道，美日雙方將簽署部長級諒解備忘錄，其中將涵蓋人工智能（AI）和核聚變的先進技術合作。



日經新聞稱，除了上述先進技術外，該部長級諒解備忘錄還包含5G電訊、藥品供應鏈、量子和太空等領域。

2024年4月5日，美國華盛頓白宮外，日本和美國國旗並排隨風飄揚。（Reuters）

除了上述協議外，日媒還預料特朗普在日期間，將與日本新首相高市早苗討論日本對美國投資、日本增加國防開支等相關議題。

共同社引述政府消息人士指，特朗普10月27日抵達日本後，將會晤天皇德仁。在訪日期間，他除了會晤高市早苗外，也會視察位於神奈川縣橫須賀市的美軍橫須賀基地，並計劃與遭朝鮮綁架受害者的家屬會面，他會於29日上午離開日本，轉往韓國。

報道並談到高市早苗方面正安排10月25日先與特朗普通電話，討論地區安全等事務。

右圖：2025年10月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國白宮主持午餐會並發表講話。（Reuters）左圖：2025年10月21日，日本新任首相高市早苗在東京首相官邸與內閣成員合影。（Reuters）

日本放送協會24日報道，日本防衛大臣小泉進次郎也計劃最快29日在東京與美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）舉行會談，倘成事將是他就任以來首次與後者會晤。

政府消息人士透露，小泉進次郎屆時將談及國防事宜，告知美方高市早苗政府盼於明年修訂「國家安全保障戰略」等安全保障相關三文件。此外，他下週還打算與赫格塞思及特朗普一起到訪神奈川縣橫須賀市。