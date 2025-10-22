特朗普下周一起訪問日本三天　將晤高市早苗料談美日投資

日本政府10月22日公布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在10月27日至29日訪問日本，期間將會見德仁天皇和新任首相高市早苗。這將是特朗普自2019年來首次訪問日本。



綜合日媒報道，特朗普周二在白宮向傳媒證實訪日計劃，據悉，他將在前往馬來西亞出席東盟峰會後，再造訪日本，之後預料將前往韓國出席亞太經合組織（APEC）峰會。

日媒預料特朗普在日期間，將與新任首相高市早苗討論日本對美國投資、日本增加國防開支等相關議題。

2025年10月21日，日本東京，圖為日本新任首相高市早苗前往首相官邸。（Getty）

高市早苗周三回應記者提問時表示，她上任後面臨的首個挑戰將是特朗普下周訪問日本。她表示希望與特朗普進行「坦誠對話」。她強調，除了雙邊問題外，這將是一次討論亞太地區、中東和烏克蘭局勢的機會。

她重申，與美國的同盟關係是日本外交與安全的基石。她希望與特朗普建立信任關係，以推動日美關係邁向新層次。她還說，將盡一切努力應對美國的關稅影響。