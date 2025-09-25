路透：美日官員正安排特朗普10月訪問日本　預計在慶州APEC峰會前

路透社9月24日引述兩名政府官員與另一名知情人士報道，美國和日本兩國的官員正在安排美國總統特朗普（Donald Trump）下個月訪問日本。這也意味共和黨籍的特朗普有機會首度與日本首相石破茂的繼任者會面。石破茂預計10月卸任。



報道指，此時正值兩國持續討論如何落實其關稅協議。日本作為美國在東亞地區最親密的盟友之一，也是貿易與安全議題的重要夥伴。

不過，官員指出在正式宣布前皆未定案，計畫仍可能生變。白宮與日本外務省尚未就此作出回應。

如果特朗普下月順利訪問日本，共和黨籍的特朗普有機會首度與日本首相石破茂的繼任者會面。石破茂預計10月卸任。（Reuters）

特朗普原本已經準備好前往亞洲，預計將參加10月31日至11月1日在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議，而日本之行預計將在此前進行。特朗普上周表示，他將在訪問期間與中國國家主席習近平舉行會晤，這是特朗普1月就任以來雙方首次面對面會談。

馬來西亞總理安華（ Anwar Ibrahim ）早前表示，特朗普預計也將於10月26日至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東盟會議。