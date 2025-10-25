美國調查中國就2020貿易協議的履行情況　中方駁斥：不實指控

美國貿易代表辦公室周五（10月24日）表示，已對中國就中美2020年貿易協議的履行情況展開調查。中國駐美國大使館表示，堅決反對這一不實指控及相關調查措施。並敦促美方立即糾正錯誤做法，維護來之不易的磋商成果。



美方聲明：中方似乎並未履行承諾

美國貿易代表辦公室發表聲明，表示對中國啟動1974年《貿易法》301條款調查。美中兩國於2019年達成具有歷史意義首階段協議，中方同意進行結構性改革，以糾正在知識產權、技術轉移、農業和金融服務領域的扭曲性行為、政策和做法，並要求中國大幅增加購買美國商品和服務。

2019年6月29日，日本大阪，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在二十國集團領導人峰會期間與中國國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤。（Reuters）

聲明表示，協議生效五年後，儘管美方多次與中方磋商，但中國似乎並未履行在協議下關於非關稅壁壘、市場准入問題及購買美國商品和服務的承諾。

此外，為確保得到考慮，利害關係人應在12月1日之前提交書面意見、出席聽證會的請求以及證詞摘要。美國貿易代表辦公室將於12月16日就此調查舉行聽證會。

中國大使：中方堅決反對指控和調查

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應稱，中方堅決反對美方的不實指控和相關調查，強調中方認真履行首階段協議的義務，反指美方並未履行協議、系統性升級對華經濟施壓、實施一連串出口管制、投資限制等措施。

他寫道：「中方敦促美方立即糾正錯誤做法......在相互尊重、平等協商基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，確保中美經貿關係穩定健康持續發展。」