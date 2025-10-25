特朗普叫停美加貿易談判後　安大略省撤回反關稅廣告

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月23日（周四）表示，由於加拿大發布失實廣告，其中引述了一段前總統列根（Ronald Reegan）批評關稅的言論，所有與加拿大的貿易談判均已終止。加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）次日宣布，將於下周一停止播放該廣播，以便恢復加美貿易談判。



加拿大總理卡尼（Mark Carney）周五表示，該國隨時準備恢復與美國的貿易談判。

▼安大略省長：周一停播廣告 目的已達成

福特隨後在社交平台發表一份聲明，稱在與卡尼交談後，安大略省將從周一開始，暫停其在美國的廣告宣傳活動，以便恢復貿易談判。

他還寫道：「我們的意圖始終是就美國人想要建設什麼樣的經濟，以及關稅對工人和企業的影響展開對話。我們已經實現了該目標，接觸到了美國最高層的受眾。」

2025年1月15日，加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）戴着寫有「加拿大不出售」的帽子，在安大略省渥太華市舉行的省和地區領導人會議上向記者發表講話。（Reuters）

廣告引用美國已故前總統列根的發言，指出關稅會導致貿易戰和經濟災難。列根說的是：「從長遠來看，這種貿易壁壘（關稅）會損害每一位美國工人和消費者的利益，貿易戰的結果是市場萎縮和崩潰、企業和行業倒閉、數百萬人失業。」

特朗普和列根基金會（The Ronald Reegan Presidential Foundation）批評該廣告具有「欺詐性」。

而福特原本表示，他已下令在周末的美國職業棒球大聯盟（MLB）世界大賽期間，在多倫多藍鳥隊對陣洛杉磯道奇隊時繼續播放廣告，以吸引更多的美國觀眾。