特朗普制裁哥倫比亞總統　指其縱容大量毒品湧入美國

美國財政部10月24日表示，對哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）實施了制裁，理由是他「縱容非法毒品貿易」，導致大量可卡因湧入美國。佩特羅重申自己多年來一直致力打擊毒品販賣活動，抗議美國將他和家人列入制裁名單。



▼美財長：佩特羅縱容哥倫比亞毒販

美國財政部長在社交平台X（舊稱Twitter）表示：「自佩特羅上台後，哥倫比亞的可卡因產量激增至歷史最高水平，毒品大量湧入美國，並毒害了無數美國人。佩特羅縱容販毒集團猖獗，拒絕制止這種活動。今天，特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）正在採取強力的行動來保護美國，並明確表示我們不會容忍毒品走私進入我國。」

佩特羅則回應：「我和我的孩子、妻子都被列入了外國資產管制辦公室（OFAC，美財政部下屬機構）名單。數十年來，我們一直在有效打擊販毒；而如今，我們曾竭力協助以遏止可卡因濫用的社會，其政府卻對我們採取了這般措施。這完全是自相矛盾的，但我們絕不會退縮，也絕對不會屈服。」

哥倫比亞總統還表示，美國律師Dany Kovalik將為他進行辯護。

2025年10月24日，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）回應美國針對他的制裁：「我們絕不會退縮，也絕對不會屈服。」（X/ @petrogustavo截圖）

自特朗普今年1月上任以來，他和佩特羅已多次發生衝突，包括美國打擊拉丁美洲涉嫌運毒品的船隻而導致的一連串爭執。

特朗普上周末威脅，要提高哥倫比亞的進口關稅，後來有表示已停止對哥倫比亞的所有資助。

美國國務院在周五的一份聲明中表示，國務卿魯比奧（Marco Rubio）並不認可哥倫比亞的禁毒努力。