巴勒斯坦多派別埃及會談　就設管理加沙獨立技術官僚機構達共識

巴勒斯坦多個派別包括哈馬斯和巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）周五（10月24日）發表聯合聲明，同意成立一個臨時的獨立技術官僚機構來治理加沙地帶。



新華社報道，在埃及主持下，巴勒斯坦多個派別於23日和24日在埃及首都開羅舉行會談。根據會後發表的聲明，新成立的機構將由來自加沙的無黨派人士組成，負責管理日常事務並提供基本服務。聲明還呼籲成立一個國際委員會，專門監督加沙地帶重建工作的資金和執行情況。

2025年10月13日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），當地一名男子迎接一名獲以色列釋放的巴勒斯坦囚犯。（Reuters）

聲明說，巴勒斯坦各派別要求全面執行10月較早時哈馬斯與以色列達成的加沙停火第一階段協議，呼籲聯合國安全理事會通過決議，授權擬議的臨時國際部隊監督停火；同時呼籲巴勒斯坦各方召開緊急會議，商定一項統一的國家戰略，以應對巴勒斯坦事業面臨的挑戰。

經多方斡旋，加沙停火第一階段協議於10月10日生效，內容包括以色列與哈馬斯停火併交換人質和囚犯、人道援助物資進入加沙地帶、以色列軍隊從加沙部分撤離等。

