特朗普20點和平方案：極限施壓加沙僵局　巴勒斯坦鬥爭遠去？

從2023年「阿克薩洪水行動」爆發起，加沙衝突已經粉碎兩份停火協議、觸發2024年的敘利亞變天、引爆2025年的以色列伊朗戰爭。基本上蔓延中東的各式傷口，包括從2010年起餘波盪漾的「阿拉伯之春」、在近20年白熱化的沙特伊朗代理衝突、從1940年代迴盪至今的以巴衝突，如今都因加沙危機持續滲血。

但眼見中東秩序持續潰爛，美國斡旋卻是反覆失敗：拜登（Joe Biden）的「三階段停火」半途折翼，特朗普（Donald Trump）的「清空方案」引發「種族清洗」抨擊，「接管方案」爭議更是有過之而無不及。而這背後歸根結柢，是美國意志難以調動各方同意，除了哈馬斯持續抵抗、伊朗不願認賠殺出外，阿拉伯與西方國家也不全然願意背書。

不過就在9月29日，特朗普忽然拋出「20點和平方案」，內容除了規劃停火撤軍、人質換囚，也要求哈馬斯解除武裝、不能參與未來的加沙治理。而從後續反應來看，這份計畫受到西方、俄羅斯、阿拉伯國家、巴勒斯坦自治政府的普遍支持，原本抗拒的哈馬斯也在10月3日讓步，表態即將釋放剩餘人質，並同意「將加沙地帶管理權移交巴勒斯坦獨立技術官僚機構」，但關於解除武裝等細節，還需更多後續談判。10月5日，各方已經前往埃及，就釋放人質與全面停火進行磋商。

顯然，經歷「三階段停火」的中斷、「清空」與「接管」方案的喧囂，這次的「20點和平方案」既讓特朗普收穫支持，也為加沙浩劫帶來停火曙光。只不過反襯曙光耀眼的暗夜，其實就是2023年11月第一次停火至今，戰事升級作為「極限施壓」的不斷推進，以及1948年第一次中東戰爭至今，巴勒斯坦鬥爭作為強弩之末的不斷遠去。

2025年10月3日，在收到巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）就和平方案的積極回覆後，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮帳戶上載影片，感謝卡塔爾、土耳其、沙特阿拉伯、埃及、約旦等多國協助斡旋，並表示他期待歡迎人質回家。（X@WhiteHouse）

「極限施壓」是怎麼成形的

首先是「極限施壓」的推進。這背後牽引的問題，其實就是情勢變化如何導致禁忌的紅線褪色，畢竟觀察特朗普「20點和平方案」的內容，多數規劃都不是首次提出，而是2023年戰爭爆發以來便被不斷討論、反覆否決的政治訴求。

例如要求哈馬斯解除武裝、阻絕哈馬斯在戰後加沙扮演任何政治角色，基本上就與以色列在2023年開戰初期的宣稱重合：推翻哈馬斯統治、避免加沙在未來繼續成為威脅。

但顯而易見，過去以色列的軍事能量並不足以實現相關目標，於是哈馬斯也就持續緊抓活命浮木：雖然同意停火，卻始終不願解除武裝、交出加沙地帶統治權，畢竟「留得青山在，不怕沒柴燒」。當然，以色列也就不斷重啟戰事、拒絕撤軍。

接著是由美國與阿拉伯國家籌組的「國際穩定部隊」（International Stabilization Force，ISF）。根據特朗普的「20點和平方案」，這支部隊將接手以軍撤出的安全真空，並與約旦、埃及密切合作，在未來訓練經過審核的加沙巴勒斯坦警力，同時管控埃及與約旦邊境，防止彈藥與其他軍備流入。

而以色列雖不會併吞加沙，卻也明顯與「國際穩定部隊」形成合作關係。因為根據計畫內容，以軍雖會在確保加沙不對以色列、埃及或兩國公民構成威脅後撤出，卻還會在加沙周邊維持安全警戒，直到該區「徹底消除恐怖主義威脅並恢復安全」。

這種規劃簡單來說，就是讓阿拉伯國家與西方、以色列共同監管加沙安全，其實也就是呼應2024年斡旋第二次停火前夕，國際曾經討論的「西方與阿拉伯聯軍監管戰後加沙」提案。但可想而知，當時阿拉伯國家群起拒斥，堅稱自己絕對不會配合以色列與美國管束巴勒斯坦人。

2025年10月4日，巴勒斯坦武裝哈馬斯（Hamas）同意釋放以色列人質後，加沙城再遭襲擊並發生爆炸。（Reuters）

再來就是成立臨時過渡的技術官僚委員會治理加沙。根據「20點和平方案」，這個委員會將由符合資格的巴勒斯坦人與國際專家組成，並由特朗普作為主席的過渡機構「和平理事會」（Board of Peace）監督，成員也包括英國前首相貝理雅（Tony Blair，又譯布雷爾或布萊爾）。而這種過渡統治，將在巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）完成改革計畫、且能安全有效接管加沙後結束。

基本上前述安排，就是對加沙實施某種以美國為首的「託管」，畢竟所謂「官僚委員會」雖能管理公共事務，卻還是要受「和平理事會」監督；而「完成改革計畫」、「安全有效接管加沙」的認定標準，顯然也由「和平理事會」一錘定音。

不過這種構想並不是特朗普首創。早在2024年10月31日，彭博社就曾揭露美國與以色列商談的三種戰後方案：第一，由美國、英國、德國和法國組成多國部隊，支援由沙特等地區國家組成的委員會暫時監管加沙；第二，參考1979年埃及與以色列和平條約下西奈半島模式，在加沙地帶組建一支由多國部隊和觀察員組成的維和部隊；第三，將加沙地帶置於聯合國的臨時監管下。

換句話說，對加沙進行國際託管，是美國早在拜登任內就有的政策構想；而特朗普在2025年2月提出的「美國接管」提案，基本就是添加了「清空加沙」的激進底色。不過這種構想之所以長期沒有被接受，除了哈馬斯拒絕解除武裝、交出權力外，也是因為託管加沙本身，反而可能鞏固美國、甚至以色列對於加沙的間接統治，其實就是進一步掏空了「兩國方案」，因此各方都盡量迴避可能沾染「殖民色彩」的提案。

整體來說，不論是迫使哈馬斯解除武裝與交權、要求阿拉伯國家參與戰後維和，或是針對加沙進行國際託管，都是2023年開戰至今曾經出現的政治訴求，卻也都因現實條件、各方回應的左支右絀，而淪為無法落地的海市蜃樓。

其中，拜登的「三階段停火」就是最明顯實踐。即便當時美國已在探討加沙的戰後託管、回應以色列推翻哈馬斯的戰爭目標，現實障礙卻是顯而易見：以色列的軍事施壓尚不足以迫使哈馬斯解除武裝，阿拉伯國家也出於政治正確不願參與戰後維和，國際各方更對託管加沙莫衷一是。

結果，「三階段停火」只能走上凍結衝突的折衷路線：不強制哈馬斯解除武裝，而是要其承諾不再擴充軍事力量；以色列也不用針對「兩國方案」進行回應，但必須完全撤軍、解除對於加沙的封鎖。顯然，急於停火的拜登心存僥倖，希望在執行人質換囚、以色列撤軍後回歸常態，能停火一天是一天。結果，博弈繞了一圈終究回到原點：以色列不接受哈馬斯繼續統治戰後加沙，哈馬斯則持續拒絕解除武裝，第二次停火於是在2025年3月被以色列空襲炸毀。

2025年9月29日，以色列總理內塔尼亞胡在白宮國宴廳與美國總統特朗普（未圖示）就美方的20點加沙和平方案出席聯合記者會。（Reuters）

整體來看，「20點和平方案」其實是比「三階段停火」更進一步的「新瓶裝舊酒」，卻能在兩次停火失敗後獲得廣泛接受。而這背後的關鍵原因，或許是務實與殘忍的相互交纏，卻也不得不如此推論：特朗普上任後的加沙危機升級，已經對戰爭僵局的各方形成「極限施壓」。

首先就是空間更大的「開綠燈」。特朗普明顯給予內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）更多殺戮許可、更大冒險空間，既默許以色列在3月撕毀協議重啟戰事，把加沙危機上升到種族滅絕程度，又准許以軍在6月直接打擊伊朗、引爆「十二日戰爭」，以及不阻止以色列在9月破天荒空襲卡塔爾，意圖斬首哈馬斯成員。

接著就是提出更加激進的戰後方案，包括1月的「清空加沙」、2月的「美國接管」，基本上完全呼應以色列極右翼的強硬訴求，並以種族清洗為血腥底色，演繹了「三國方案」的新時代變體：過去提議是讓加沙併入埃及、約旦河西岸併入約旦，土地上的巴勒斯坦人雖享有公民權，土地本身卻被以色列、埃及、約旦三國共同分割；特朗普版提案則是將加沙民眾分別遷往埃及、約旦，土地則另作打算。

因此，如果各方只以2024年斡旋「三階段停火」的時空為基礎，那麼「20點和平方案」當然是非常激進的規劃；但在戰爭已經造成種族滅絕、引爆以色列伊朗戰爭，特朗普又毫無包袱提議「清空並接管」的背景下，「20點和平方案」反而成為相對可以接受，並有機會終結加沙苦難、同時避免引爆中東大戰的可行選項。

正因如此，傷痕累累的哈馬斯才會有所讓步，答應釋放人質、戰後交權，並已派員前往埃及談判；阿拉伯各國也不再拒斥參與維和，包括剛因以色列空襲卡塔爾召開「阿拉伯-伊斯蘭特別峰會」海灣各國，也都積極回應特朗普的「20點和平方案」；國際各方也不再視加沙託管為洪水猛獸，就連聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）也都敦促，「各方應該抓住機會，結束加沙的悲慘衝突」。

當然，特朗普本人未必事前就有「極限施壓」的全盤規劃，或許更多是走一步看一步、何時轉彎全靠直覺，又或許是在聽取建制派官僚建議後才打消「清空並接管」的狂想，甚至可能是為爭取諾貝爾獎而忽然發功。畢竟如前所述，「20點和平方案」的許多構想早在拜登任內就已出現，貝理雅本人也早在2025年7月就開始向特朗普提議，甚至回歸方案本身，也可以說是參考了聯合國過去處理科索沃、東帝汶衝突的相關作法。

但無論特朗普究竟是有意還是無心，戰爭僵局確實是在一系列慘烈升級後的今天，出現了鬆動跡象。

2025年10月4日，加沙地帶加沙城，圖為巴人居民在以色列空襲後將一名受傷男子抬出廢墟。（Reuters）

巴勒斯坦鬥爭大勢已去？

只不過從巴勒斯坦鬥爭的視角出發，「20點和平方案」雖然是巨大苦難下的和平曙光，卻也或許是大勢已去的又一例證，其本質也就像曾經的「兩國方案」：雖然是某個當下的最務實出口，卻也是對強勢過去的再次告別。

回顧以巴衝突的最動盪歲月，1948年的第一次中東戰爭就是代表：巴勒斯坦人並非孤軍奮戰，而是擁有埃及、外約旦、沙特、伊拉克、黎巴嫩等阿拉伯聯軍的兩肋插刀。但即便如此，最終打贏建國之戰的還是以色列，留給巴勒斯坦人的則是名為「大災難」（Nakba，النكبة）的流離失所。

在這之後，阿拉伯國家對於巴勒斯坦的支持也就逐漸流失。而導致這個現象的關鍵原因，除了以色列在美國、甚至早期蘇聯支持下，建國基本已是無可扭轉的現實外，也源於阿拉伯國家的「各有盤算」。說得更直接，各國對於巴勒斯坦的支持，其實打從一開始就不全受民族主義驅動，而是雜揉了地緣與政治利益，因此當支持本身已從收益變赤字，各國自然也就選擇明哲保身。

埃及與約旦就是最鮮明案例。埃及曾是支持巴勒斯坦鬥爭的堅定後方，但這種姿態本身，並不能排除對泛阿拉伯主義的壟斷與騎劫，包括納賽爾（Gamal Abdel Nasser）本人之所以能在埃及擁有無上威望、甚至成為阿拉伯世界的公認英雄，都與埃及在1956年第二次中東戰爭中擊潰以色列、迫使以軍撤出西奈半島有關。

同理，約旦對以巴衝突的干涉，也是從一開始就暗藏擴張主義思維。早在第一次中東爆發時，國王阿布杜拉一世（Abdullah I）就無意協助巴勒斯坦建國，而是企圖趁亂擴張領土，因此也反覆遊走在以阿之間，甚至在1950年併吞了約旦河西岸，為自己在1951年遇刺身亡、且是死於巴勒斯坦人之手埋下荒謬引信。

而也正因兩國的支持從一開始就「動機不純」，所以在認知到以色列靠山巨大、實力堅強後，曾為巴勒斯坦前鋒的埃及與約旦，也就迅速轉為最早與以色列建交的阿拉伯國家：前者在1980年、後者是1994年，且過程當中都有美國斡旋，也就像是2020年的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。

整體來說，美國對以色列的強勁支持，既在一方面升高各國介入以巴衝突的門檻，也同時削弱、甚至改造了中東國家對於巴勒斯坦的支持形式：從真槍實彈的出兵到口頭譴責，從對以色列堅壁清野到暗中往來，差別只在有無捅破「建交」這層窗紙。

2025年9月28日，加沙中部努塞拉特（Nuseirat），孩子們等待從慈善廚房領取食物。（Reuters）

當然，巴勒斯坦並不是瞬間孤立無援。例如在1960末期年代，以巴衝突一度吸引全球左翼武裝的目光，許多熱血青年更是不遠千里前來「共襄盛舉」，例如日本赤軍領導人重信房子，就從1970年代起在中東輾轉流離近30年。但這種中東「五月風暴」本身，其實正好是阿拉伯國家開始切割巴勒斯坦的側面反映：就是因為各國聯軍已經無法再現，巴勒斯坦已只好依賴各自為政、缺乏實力的國際縱隊；正如之後隨著1970年代泛阿拉伯主義、全球左翼共同退潮，許多巴勒斯坦武裝也只能轉向泛伊斯蘭主義尋求續命，卻依舊難挽頹勢。

而也正是在大勢已去的背景下，巴勒斯坦領導層在1970年代末放棄了與以色列勢不兩立的「一國方案」，勉強接受與以色列共同立國的「兩國方案」構想，也就是以1967年雙方邊界、聯合國安理會第242號決議為基礎，讓以色列與巴勒斯坦兩國比鄰而處。基本上這一規劃從1970年代中期起，就在聯合國大會上連年獲得壓倒性支持，居於領導地位的巴勒斯坦解放組織（PLO，簡稱巴解）最終也不得不屈服，1993年的《奧斯陸協議》（Oslo Accords）因此應運而生。

而從1948年到1993年的事態展演，其實在很大程度上定調了以巴衝突的悲劇走向：阿拉伯國家看似在以阿衝突的背景下支持巴勒斯坦，其實以巴衝突本身更多是被當成工具、而非目的，阿拉伯國家與以色列的對立也並非無法消弭；反觀美國作為以色列靠山，不僅不會拋棄惹麻煩的以色列，還會盡最大努力為以方降低外部威脅，包括拉攏阿拉伯國家、割裂巴勒斯坦內部的溫和派與強硬派。

《奧斯陸協議》的成文與破碎同樣是證明。如前所述，協議本身起於巴勒斯坦鬥爭淪為阿拉伯孤兒的時空，美國為首的國際社會也因此成功馴服巴方溫和派，迫使其放棄「一國方案」轉而接受「兩國方案」。但這一轉向的直接結果，就是同步拉升哈馬斯等強硬路線在巴勒斯坦社群內部的聲量，並與同樣不滿協議的以色列右翼一起搗毀「兩國方案」前景，最終第二次大起義在《奧斯陸協議》簽署7年後炸裂。

於是，哈馬斯成了國際乃至阿拉伯國家公認的恐怖組織，以色列卻幾乎沒有受到任何懲罰。接下來的情況也基本就是重演過去場景，只不過角色有些許不同。

哈馬斯代表了巴勒斯坦武裝鬥爭路線，並在以色列伊朗代理衝突的背景下，受到德黑蘭挹注、成為伊朗「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的一環，其實也就是重複過去被部分阿拉伯國家利用的情境；以色列則在內塔尼亞胡為代表的右翼掌權下，繼續對於巴勒斯坦的蠶食鯨吞，包括高強度封鎖加沙、不斷以定居點蠶食西岸，並在美國包庇下不用付出什麼代價；美國則持續為以色列弭平威脅，包括長期規訓仰賴國際援助的西岸巴勒斯坦自治政府，並在2020年促成「亞伯拉罕協議」，以及拜登任內也極力要推進以色列與沙特建交。

2025年10月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台發文指：「根據哈馬斯剛剛發表的聲明，我相信他們已準備好實現持久和平。」（X@TruthTrumpPost）

而這個結構明顯延續到了「阿克薩洪水行動」的爆發與收場。

首先是伊朗對哈馬斯的利用。顯然，「阿克薩洪水行動」成功干擾了沙特與以色列的建交進程，也讓伊朗擁有調動整個「抵抗軸心」圍剿以色列的實戰機會。問題是以色列同樣擺出不怕戰爭升級、甚至不惜把美國綁上戰車的姿態，這就導致伊朗只能多次唾面自乾。顯然，伊朗就跟所有阿拉伯國家一樣，不會為了巴勒斯坦而與以色列、美國開打全面戰爭。

以色列則一如既往，在升級戰事過程中不斷跨過紅線，結果除了國家聲譽嚴重掃地外，其實並沒有受到太多來自國際社會的干擾，至少與同一時期發動俄烏戰爭、身負各種制裁枷鎖的俄羅斯相比是如此。顯然，背後關鍵就是華盛頓的巨大影響力。

再來就是美國對哈馬斯溫和派與強硬派的割裂。平心而論，哈馬斯內部不是沒有安於現狀的聲音，例如目前許多報道都已指出，2023年衝突爆發前夕，長居卡塔爾的時任哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh），根本不知道哈馬斯將要發動「阿克薩洪水行動」，這場襲擊其實更多是由時任加沙哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）等強硬派配合伊朗策動。

而這種張力無疑也反映在談判過程中。其實從2023年拜登政府介入斡旋開始，哈馬斯就呈現部分高層同意停火、甚至考慮解除武裝，但強硬派與民兵派拒不同意的割裂。這種現象無疑構成了談判障礙，卻也讓美國看到「重演馴服」的可能。當然，這一過程本身恐怕需要不少時間，且也不必然會成功，畢竟哈馬斯雖然在特朗普的最後通牒下同意釋放人質、交出戰後加沙統治權，卻至今沒有同意解除武裝。

特朗普政府提出加沙停戰，有關以軍撤出加沙地帶三個階段的地圖。（白宮）

而就算美國成功馴服哈馬斯溫和派，強硬派也可能以其他方式進行武裝鬥爭，就像當年簽署《奧斯陸協議》後的時空，所以「20點和平方案」也強調由西方與阿拉伯國家共同組成國際穩定部隊，設法維持以軍撤退後的安全秩序。不過光是這段過程，其實也充滿高度不確定性：如果戰後加沙持續處於抵抗武裝零星出沒的狀態，以軍與國際穩定部隊的交接要到何時才能進行？最終會不會形成以軍與國際穩定部隊長期共管加沙的常態？

即便各方終於跨越從談判到戰後維穩的重重挑戰，來到「20點和平方案」規劃的終局，也就是由完成改革的巴勒斯坦自治政府接手加沙，局面也不會走向「兩國方案」的理想結局，至少內塔尼亞胡本人已公開否認這一可能，而是更可能在美國無法管束以色列、國際同樣無計可施的背景下，導致加沙成為西岸的延伸：因為仰賴以歐美為大宗的國際援助，而被美國持續規訓、失去反抗能力，只能被迫忍受以色列軍警的反覆嚙咬，以及大量定居點的持續啃食。

平心而論，這種結局其實只是從死得蒼涼轉為活得屈辱。但也正如筆者此前所述，巴勒斯坦的悲劇早在此前便已鞏固：當以巴衝突鑲嵌在大國鬥爭的背景下，巴勒斯坦武裝就只是影武者的工具而非目的，美國卻總有各種方式為以色列保駕護航，不論是增加盟友還是分裂敵人。

從這個視角來看「20點和平方案」，如果方案真的成功推行到最後一步，那麼哈馬斯與「阿克薩洪水行動」的絕地反撲，其實也就是狠撞歷史南牆的最後掙扎、近80年巴勒斯坦武裝鬥爭的迴光返照，以及伊朗「抵抗軸心」大收縮前的驚天一擊。從此之後，「兩國方案」被「兩個西岸」取代。

當然，這種結局其實難言理想。不過在經歷死得蒼涼、卻又毫無價值的血腥煉獄後，活得屈辱也就成為相對可以接受的選項。這個道理反映在各方對「20點和平方案」的接受上，也湧動在加沙民眾對於哈馬斯同意談判的流淚歡呼裡。