羅浮宮劫案｜自家產品成犯案工具　升降台公司「抽自己水」獲激讚

法國羅浮宮（Musée du Louvre）日前遭多名賊人光天化日偷走多件珠寶，至今仍未尋回所有失物。而在當天用於運送賊人由街外經窗口進入羅浮宮的升降台，就被成為生產該產品的德國公司「抽水」對象，趁機大讚產品可靠。



圖為2025年10月19日，法國警方在羅浮宮外調查，涉事升降台隨即成為生產商的另類「生招牌」。（Reuters）

英國天空新聞（Sky News）10月24日報道，位於德國的設備生產商Böcker在Instagram、Facebook及LinkedIn（領英）上載旗下Agilo升降台停在羅浮宮外的警方封鎖線內的照片，並配上「當你需要快速移動時，Böcker Agilo升降平台可運送重達400公斤珠寶，並以每分鐘42公尺的速度移動，而且過程安靜如耳語」的字句。

截至25日早上，該廣告在Instagram已吸引近6萬人讚好，公司行政總裁Alexander Böcker向天空新聞表示，他和擔任推廣經理的妻子Julia於事發當天見到現場照片後，發現公司產品被用於犯案工具，稱它並非用於載人。

不過他們得知沒有人受傷後，就有大玩黑色幽默的念頭，於是兩夫婦構思標語雛型，翌日再由市場推廣團隊完成。Alexander稱，網上99%對這個廣告的回應都是正面，有網民大讚「這可能是自己今年見過的最佳廣告」、「應該獲奧斯卡最聰明推銷獎」、「誰說德國人不幽默？」

圖為2025年10月23日，德國設備製造商公司Böcker行政總裁Alexander Böcker接受訪問，其背後的升降台與羅浮宮劫案賊人所使用的型號相似。（Reuters）

點擊瀏覽劫匪逃亡過程及案件相關相片：

+ 18

對於自家公司的產品為甚麼成為犯案工具，Alexander表示該升降台屬於其中一個在巴黎的客戶擁有並用於示範用途，惟之後被偷走，公司標誌遭移除，同時被掛上另一個車牌。