羅浮宮劫案｜自家產品成犯案工具 升降台公司「抽自己水」獲激讚
撰文：張子傑
出版：更新：
法國羅浮宮（Musée du Louvre）日前遭多名賊人光天化日偷走多件珠寶，至今仍未尋回所有失物。而在當天用於運送賊人由街外經窗口進入羅浮宮的升降台，就被成為生產該產品的德國公司「抽水」對象，趁機大讚產品可靠。
英國天空新聞（Sky News）10月24日報道，位於德國的設備生產商Böcker在Instagram、Facebook及LinkedIn（領英）上載旗下Agilo升降台停在羅浮宮外的警方封鎖線內的照片，並配上「當你需要快速移動時，Böcker Agilo升降平台可運送重達400公斤珠寶，並以每分鐘42公尺的速度移動，而且過程安靜如耳語」的字句。
截至25日早上，該廣告在Instagram已吸引近6萬人讚好，公司行政總裁Alexander Böcker向天空新聞表示，他和擔任推廣經理的妻子Julia於事發當天見到現場照片後，發現公司產品被用於犯案工具，稱它並非用於載人。
不過他們得知沒有人受傷後，就有大玩黑色幽默的念頭，於是兩夫婦構思標語雛型，翌日再由市場推廣團隊完成。Alexander稱，網上99%對這個廣告的回應都是正面，有網民大讚「這可能是自己今年見過的最佳廣告」、「應該獲奧斯卡最聰明推銷獎」、「誰說德國人不幽默？」
點擊瀏覽劫匪逃亡過程及案件相關相片：
+18
對於自家公司的產品為甚麼成為犯案工具，Alexander表示該升降台屬於其中一個在巴黎的客戶擁有並用於示範用途，惟之後被偷走，公司標誌遭移除，同時被掛上另一個車牌。
羅浮宮劫案｜劫匪「慢動作逃亡」過程首曝光 遺留DNA成破案關鍵美國前珠寶大盜批羅浮宮劫匪「業餘白痴」 猜贓物藏體內偷運出境羅浮宮劫案｜歐仁妮后冠失而復得 失竊藏品價值約8800萬歐羅羅浮宮遇劫案｜破碎玻璃窗成「打卡」新熱點 遊客爭相拍照留念