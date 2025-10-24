羅浮宮劫案｜劫匪「慢動作逃亡」過程首曝光　遺留DNA成破案關鍵

法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」10月23日出現新進展，有監視器完整拍下兩名劫匪宛如慢動作般的逃離過程，警方則在嫌犯遺落的安全帽與手套中發現DNA痕跡，可能成為破案關鍵。



英國《衛報》報道，這段36秒影片經《巴黎人報》（Le Parisien）驗證，似乎是從羅浮宮附近一扇窗戶拍攝。

劫匪「慢動作逃亡」過程首曝光（YouTube@guardiannews）

畫面俯瞰劫匪先前將一輛被偷卡車停在密特朗碼頭（Quai François Mitterrand），卡車上則裝有長達30公尺的伸縮梯與吊籃升降機。

畫面顯示，兩名身著黑衣的男子中，一人穿著黃色反光背心，另一人戴着電單車頭盔，緩緩乘坐升降機從展示被劫珠寶的阿波羅長廊（Galerie d'Apollon）下降。此時可聽見疑似保安人員透過對講機喊道：

靠！他們正騎上電單車，要走了、要走了！

數秒後，兩人被拍到騎着電單車離開。保安驚呼：「他們走了！」另一個聲音則補上一句：

該死，他們走了，警察來了！

法國警方22日告訴美國廣播公司（ABC）新聞，在疑犯作案後留下的一頂頭盔和一隻手套中檢出DNA痕跡。調查人員目前正分析，希望找到匹配對象，這可能成為案件調查的重要突破。

