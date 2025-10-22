羅浮宮劫案｜歐仁妮后冠失而復得　失竊藏品價值約8800萬歐羅

法國羅浮宮（Musée du Louvre）上周日（10月19日）發生重大搶劫案，除了「歐仁妮后冠」（The Crown of Empress Eugénie）被尋回外，仍有8件藏品被盜走。巴黎檢察官貝庫奧（ Laure Beccuau）周二表示，失竊藏品估計價值高達約8,800萬歐羅（約7.9億港元）。



尋回歐仁妮后冠 8件珍寶被盜

法國電視台RTL引述貝庫奧表示：「這一數字是經濟損失，但與這次盜竊造成的歷史損失相比，這根本不算什麼。」

失竊的8件珍寶，包括拿破崙一世的妻子瑪麗·露易絲皇后的項鏈及耳飾；另外，拿破崙三世之妻歐仁妮皇后的祖母綠皇冠在博物館外被尋回，疑似是劫匪逃走時遺下。

路透社報道，4名劫匪利用起重機從樓上的窗戶進入羅浮宮，得手後駕駛摩托車逃走。

羅浮宮被指存在安全隱患

盧浮宮周二反駁了聲稱保護珠寶的展櫃「易碎」的批評，稱這些展櫃於2019年安裝，在安全方面有了相當大的改善。

但據法媒引述一份法國審計院2019年至2024年的報告，指出羅浮宮的安全升級工作有着「持續性」延後。目前，僅有四分之一的翼樓區域覆蓋了閉路電視。

法國羅浮宮（Musée du Louvre）遭遇劫匪搶劫後，2025年10月20日繼續閉館。但這也不妨礙羅浮宮附近人潮洶湧。外媒報道，不少遊客前往羅浮宮外拍攝遭劫匪打破的玻璃窗「打卡」。（Reuters）

羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）1月曾致函法國文化部長達蒂（Rachida Dati），稱羅浮宮設施日益老化，迫切需要翻修。

法媒引述法國工會表示，儘管這座世界聞名的博物館人流量日益提升，羅浮宮的保安人員數量卻被削減。一名工會官員表示：「我們無法放棄實體監控。」