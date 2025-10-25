特朗普盼晤金正恩　美國官員：未安排雙方會面　惟不排除情況有變

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月24日表示，他希望與朝鮮領導人金正恩會晤，惟不確定能否成事。一名美國高級官員同日稍早指，未安排特朗普在下週訪韓的日程中與金正恩會面，但不排除情況有變。



特朗普24日晚離開白宮準備展開亞洲之行時，向記者發表上述言論。他後來在空軍一號接受記者提問時補充：「我100%願意（與金正恩會晤），我和金正恩相處得很好。」

據韓聯社，一名美國高級官員同日在一場線上記者會中，談及特朗普29日起訪韓兩天期間和金正恩在韓朝非軍事區會晤的可能性。

該美國官員稱：「總統（特朗普）已表態願意在未來與金正恩會面，但這不在此次訪問的日程安排中。」

2019年6月30日，朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普在韓朝邊境非軍事區板門店南側舉行會晤。（Getty）

不過，韓國統一部長鄭東泳24日提倡特朗普與朝鮮領導人金正恩把握機會見面，又指美國和朝鮮近期均釋放出為會晤作準備的訊號。