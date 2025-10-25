特朗普盼晤金正恩 美國官員：未安排雙方會面 惟不排除情況有變
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月24日表示，他希望與朝鮮領導人金正恩會晤，惟不確定能否成事。一名美國高級官員同日稍早指，未安排特朗普在下週訪韓的日程中與金正恩會面，但不排除情況有變。
特朗普24日晚離開白宮準備展開亞洲之行時，向記者發表上述言論。他後來在空軍一號接受記者提問時補充：「我100%願意（與金正恩會晤），我和金正恩相處得很好。」
據韓聯社，一名美國高級官員同日在一場線上記者會中，談及特朗普29日起訪韓兩天期間和金正恩在韓朝非軍事區會晤的可能性。
該美國官員稱：「總統（特朗普）已表態願意在未來與金正恩會面，但這不在此次訪問的日程安排中。」
不過，韓國統一部長鄭東泳24日提倡特朗普與朝鮮領導人金正恩把握機會見面，又指美國和朝鮮近期均釋放出為會晤作準備的訊號。
