泰國王太后詩麗吉離世　總理：哀悼90天籲民眾勿穿鮮豔服裝

泰國王室10月25日（周六）表示，泰國王太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）逝世，享年93歲。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）其後宣布，國企員工及政府官員哀悼一年，並要求民眾哀悼90天，期間那些可以穿黑色衣服的人穿黑色以示尊重，而那些未能穿黑色衣服的人則應穿上顏色柔和的服裝。



據路透社報道，詩麗吉王后自2012年中風後便淡出公眾視野。

王室表示，她自2019年以來因身患多種疾病住院，並於10月17日出現血液感染，並於24日晚間逝世。

2012年1月23日，泰國曼谷，泰國王后詩麗吉（Queen Sirikit）抵達唐人街慶祝農曆新年。（Reuters）

王室成員及家人已宣布他們的哀悼期為一年。

政府表示，所有公營部門將下半旗一個月，並要求政府官員哀悼一年。

泰國政府已要求私營機構調整節日活動，以配合全國哀悼期。韓國流行音樂組合Blackpink（其中有一名泰國成員）將按原計劃於本週末舉行演唱會，主辦方要求演唱會觀眾穿上黑白兩色服裝以示敬意。

2025年10月25日，泰國曼谷，在朱拉隆功國王紀念醫院外，婦女們手持泰國王太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）的照片，民眾在政府公布詩麗吉離世的消息後紛紛表示哀悼。（Reuters）

報道指，大量身穿黑衣的哀悼者聚集在詩麗吉去世的朱拉隆功醫院門前，神情哀傷。