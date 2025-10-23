泰國法院裁定《引渡法》不違憲　KK園區主腦佘智江將引渡返中國

柬埔寨籍華人佘智江（She Zhijiang）被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦，2022年在泰國曼谷被捕。泰國憲法法院周三（10月22日）一致裁定《跨國引渡法2008》符合憲法，為引渡佘智江到中國消除法律障礙。



中國政府網站公布，佘智江1982年出生在湖南邵東一個農家，長於桂林城鎮。中國警方2012年發布一份通緝令，把佘智江列為網上逃犯，之後佘智江以佘倫凱的身份活動於東南亞。

網站稱，2017年，佘智江獲得柬埔寨國籍，將名字改為佘倫凱。這一年，他在泰緬邊境的緬甸克倫邦妙瓦底特區與克倫武裝合作，一手打造「水溝谷亞太新城經濟特區」項目。這就是「KK園區」的前身。

國際刑警2021年5月向佘智江發布「紅色通緝令」。通緝令指，佘智江2018年起與黑幫組織經營線上賭博平台，不法所得高達1.5億人民幣，全數金額已被轉到境外。根據通緝令，佘智江在中國涉嫌非法經營賭場，最高可被判10年監禁。

佘智江在泰國落網後，2024年9月獄中接受半島電視台訪問。（影片截圖）

泰國警方2022年8月以涉嫌非法禁錮、人口販賣、非法跨境網絡賭博為由在曼谷逮捕他。佘智江堅稱他面臨的指控出自政治動機。泰國法院2023年下令將他引渡至中國，但他對此提出上訴。

泰國憲法法院周三以9比0的投票結果裁定，佘智江辯護律師質疑的《2008年引渡法》第19和21條並不違反憲法。