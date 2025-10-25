泰國王太后逝世｜BLACKPINK演唱會如期舉行　主辦方籲粉絲穿黑衣

泰國王太后詩麗吉（Sirikit）10月24日逝世，享年93歲，泰國全國進入哀悼期。知名女團BLACKPINK正於曼谷舉行演唱會，會否如期舉行備受關注，主辦方25日宣告如期舉行，並呼籲粉絲穿黑色服裝到場，悼念詩麗吉。



2023年11月，BLACKPINK成員到英國白金漢宮出席國宴（Getty）

BLACKPINK的曼谷站演唱會10月24日至26日舉行，在泰國王室25日公布詩麗吉逝世的消息後，泰國政府已要求私營機構調整節日活動，以配合全國哀悼期，故此BLACKPINK於25日至26日的演唱會是否如期舉行備受關注，尤其是該活動吸引不少海外歌迷從各地飛赴泰國觀看。

主辦方Live Nation發布帖文指，為紀念與表達對王太后詩麗吉的深切敬意，懇請所有參加10月25日和26日演唱會的觀眾穿上黑色服裝，以示哀悼和尊重。

據泰國政府表示，在全國哀悼期間，所有公營部門將下半旗一個月，並要求政府官員哀悼一年。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）25日表示，國企員工及政府官員哀悼一年，並要求民眾哀悼90天，期間那些可以穿黑色衣服的人穿黑色以示尊重，而那些未能穿黑色衣服的人則應穿上顏色柔和的服裝。

2012年1月23日，泰國曼谷，詩麗吉（Sirikit）抵達唐人街慶祝農曆新年。（Reuters）