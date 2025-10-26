東盟峰會｜特朗普晤盧拉　稱或取得協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月26日到馬來西亞吉隆坡參加東盟峰會期間，與早前因關稅引起貿易爭端的巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）會面，並認為可以取得對兩國都有利的協議。



路透社報道，特朗普與盧拉會面時表示，認為可以為雙方達成一些良好協議。盧拉則指出，巴西和美國不應有衝突的理由。

圖為2025年10月26日，特朗普在吉隆坡出席東盟峰會期間，與巴西總統盧拉會面。（Reuters）

而在特朗普乘坐空軍一號專機前往吉隆坡的途中表示，可「在適當情況下（Under the right circumstances）」，降低對巴西所加徵的50%關稅。

盧拉對降低美國關稅抱有積極態度，他周六抵達吉隆坡前表示希望能就關稅與美國達成解決方案，強調結果取決於雙方談判，指特朗普「沒有提出任何要求，我也沒有」。

2025年10月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達馬來西亞前，在空軍一號上向媒體發表講話。（Reuters）

特朗普在7月初對巴西發出「關稅信」，其中指責巴西對前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）對待不公正，認為影響巴西選舉自由與言論自由，所以對巴西加徵50%關稅。盧拉則誓言等額反制，不過雙方態度在之後緩和。