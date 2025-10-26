東帝汶正式加入東盟　諾貝爾和平獎得主總統半世紀願景終實現

東帝汶（Timor-Leste）10月26日正式成為東盟（ASEAN）第11個成員國，實現總統拉莫斯－奧爾塔（Jose Ramos-Horta）近半世紀前提出的願景。



路透社報道，東盟峰會26日早上於馬來西亞吉隆坡開幕時，東盟國家領袖和東帝汶總理古斯芒（Xanana Gusmao）簽署宣言，東帝汶的國旗安置在台上後，現場傳出一片掌聲。

古斯芒激動地表示，這是東帝汶的一個歷史時刻，希望加入東盟後可以為當地的貿易和投資帶來巨大機會。他指出，成為東盟成員國是當地民眾精神及一個新興民主國家的證明，強調今次並非是一個終點。

東帝汶總統拉莫斯－奧爾塔早在1970年代提出當地加入東盟的構想，最終相隔半世紀後實現。圖為2025年10月26日，他在吉隆坡東盟峰會會場外與馬來西亞總理安華握手。（Reuters）

東帝汶曾被葡萄牙統治300年，直到1975年撤出，其後遭鄰國印尼吞併，最終在2002年完全獨立，成為亞洲最年輕的國家。該國人口140萬，惟當地亦是亞洲其中一個最貧窮國家。

總統拉莫斯－奧爾塔曾在1996年獲諾貝爾和平獎，他早在1970年代就提出加入東盟的概念，希望透過與區內國家合作，為當地帶來穩定的未來。而他在9月亦重申，東帝汶必須保持穩定及不可以成為東盟的負擔，並可以利用當地以往飽受衝突的經歷，就邊界及南海爭議等問題作出貢獻。