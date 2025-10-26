東盟峰會｜泰柬就邊界問題簽署和平協議　特朗普到場見證

泰國柬埔寨兩國早前在美國總統特朗普（Donald Trump）斡旋下達成邊界停火協議，26日，雙方在東盟峰會期間，於吉隆坡就邊界問題簽署和平聲明，特朗普在場見證。簽署儀式過後，特朗普還分別與柬埔寨和泰國簽署一項互惠貿易協議及一項關鍵礦產協議。



特朗普在峰會上指出，泰國與柬埔寨的所簽署的「和平協議」或將拯救數百萬人的生命，強調美國介入下，才阻止兩國衝突，他還強調馬來西亞將在泰國和柬埔寨部署觀察員。

路透社引述白宮官員指，特朗普將與馬來西亞簽署一項礦產協議。特朗普在會議中還強調將與泰國簽署「非常重要」的礦產協議，並與柬埔寨簽署一項重要貿易協議，並指出「只要兩國和平相處，美國就會與兩國保持強勁的貿易與合作」。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為特朗普在東盟峰會上與一眾東南亞領導人會晤。（Reuters）

與會的柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）以及泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）對特朗普斡旋泰柬和平表示感謝。

特朗普會議中還對日前離世的泰國國王哇集拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）致哀。