羅馬萬神殿致命意外　日本遊客疑失平衡高處墮下身亡

意大利羅馬著名景點萬神殿（Pantheon）10月24日發生致命意外，一名日本男遊客由神殿外的圍牆上墮下身亡，終年69歲。



《衛報》及英國廣播公司（BBC）等傳媒25日報道，事發於24日晚上9時50分左右，男事主與女兒在當地遊覽，期間坐在圍牆上休息時，懷疑突然身體不適，導致失平衡由7米高的位置墮下至護城壕。

萬神殿。原本是羅馬神殿，後來改為教堂。（wilhelm攝）

一名路經的牧師發現男事主倒臥地上，於是報警求助。救援人員接報到場，惟證實該名遊客當場不治。警方將翻查現場片段，調查意外原因；日本駐當地大使館稱正了解事件，並會與相關人士聯絡處理。

萬神殿約2000年前由古羅馬帝國皇帝哈德良（Hadrian）興建，其巨型圓頂中央的「天眼」聞名於世，亦是意大利其中一個最多人到訪的古蹟，2024年就吸引超過400萬人次到訪。當局至2023年起開始收取每人5歐元（約45港元）入場費，雖然引起爭議，但依然人流不絕，在神殿外羅通達廣場（Piazza della Rotonda）大排長龍的情況經常出現。

萬神殿最著名的就是其開洞導入自然光的圓頂。（wilhelm攝）

羅馬在後新冠疫情時代有大批遊客到當地觀光，2024年共錄得破紀錄的2220萬人次到訪，惟今年內就發生多宗外國遊客命喪當地的悲劇，包括一名55歲西班牙婦女在3月於西班牙階梯（Spanish Steps）的高牆高處墮下喪生。