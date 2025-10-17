Mango創辦人墮崖案非意外？傳調查轉向殺人案　死者兒子列嫌疑人

西班牙媒體稱，警方正把西班牙快時尚品牌Mango創辦人安迪奇墜崖案列為疑似殺人案調查，並把他的兒子列為主要嫌疑人。



案中死者、Mango創辦人安迪奇（Isak Andic）（Mango Fashion Group網站）

71歲的安迪奇（Isak Andic）去年12月14日在巴塞羅那郊外山區徒步時不幸墮崖身亡，引發國際震驚。

西班牙《國家報》星期四（10月16日）引述「了解調查情況的不同消息來源」稱，加泰羅尼亞東北區警方已將調查從意外事故轉向疑似殺人案（homicide），重點調查對象是安迪奇的兒子喬納森（Jonathan Andic）。

安迪奇的兒子喬納森（Jonathan Andic）（Mango Fashion Group網站）

報道稱，事件發生時只有喬納森和安迪奇在一起。喬納森提供的兩份目擊證詞自相矛盾，引發警方懷疑。

2011年4月7日，西班牙巴塞羅那，圖為安迪克隨西班牙王后萊蒂西亞（Queen Letizia）參觀旗下服裝工廠。（Reuters）

《國家報》說，喬納森描述的事發經過也與加泰羅尼亞警方在蒙特塞拉特山（Montserrat）現場的勘查結果不相符。

安迪奇的伴侶克努特（Estefania Knuth）在另一份證詞中強調「父子關係不和睦」。克努特是一名職業高爾夫球手。

Mango是歐洲最大時尚集團之一，在全球擁有約2800家門店。出生於土耳其的安迪奇，1969年隨家人移居西班牙巴塞羅那，1984年在巴塞羅那與合夥人共同創建Mango。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

