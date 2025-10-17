傳奇樂隊KISS結他手Ace Frehley驚傳意外離世　跌倒腦出血不治

搖滾樂壇再傳噩耗！美國傳奇樂團「KISS合唱團」的創團結他手艾斯·弗雷利（Ace Frehley）驚傳過世，享壽74歲。



家屬表示，他上月在家中意外跌倒，導致腦出血，被送醫後一度插管搶救，最終仍不幸離世。

KISS樂隊結他手艾斯弗雷利（Ace Frehley）。（GettyImages）

家屬在聲明中悲痛表示：

我們心碎至極，能在他生命最後的時刻圍繞在他身邊，對他說出愛與感謝，是我們莫大的安慰。艾斯的幽默、溫柔與才華，將永遠被懷念。

弗雷利是KISS於1972年創團成員之一，與Gene Simmons、Paul Stanley及Peter Criss共同締造搖滾史經典，4人以塗鴉面譜的「惡魔」、「星之子」、「太空人」與「貓人」造型風靡全球。他在團內以「The Spaceman」角色聞名，創作了〈Detroit Rock City〉、〈Rock and Roll All Nite〉、〈I Was Made for Lovin' You〉等多首經典搖滾金曲。

他於1982年因創作理念分歧離團，隨後以個人樂團 Frehley's Comet 持續音樂創作，並於1996年重返KISS參與世界巡演，再度引爆搖滾熱潮。

Frehley的離世，象徵一個搖滾世代的落幕。全球粉絲紛紛留言悼念：

再見了，太空人。你的結他聲會永遠在宇宙中迴盪。

