李在明：韓美貿易談判未完全達共識　投資承諾細節仍有分歧

韓國總統李在明說，韓國和美國對一項3500億美元（約2.73萬億港元）投資承諾的關鍵細節仍存在分歧，這意味着兩國可能無法在亞太經濟合作組織（APEC）峰會前敲定一項貿易協議。



李在明上周五（10月24日）在總統辦公室接受彭博社專訪時說：「投資方式、投資金額、時間表以及如何分擔損失和分配紅利——所有這些問題依然是癥結所在。」

李在明還談到對華政策和國防議題，他說：「美國當然會努力實現自身利益最大化，但絕不能大到給韓國帶來災難性的後果。」

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室與韓國總統李在明（左）會面時握手。（Reuters）

儘管李在明和其他韓國高級官員指雙方仍存在重要分歧，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在開啟亞洲之行程時告訴美國媒體，美國「非常接近」與韓國達成協議。

特朗普結束在馬來西亞的行程後，將續程訪問日本和韓國。特朗普定周三（29日）與李在明舉行會談。

李在明7月到白宮訪問時，與特朗普就一項更廣泛的貿易協議達成原則性共識，包括3500億美元的投資承諾，以換取美國將韓國的對等關稅稅率從25%下調至15%。

亞太經合組織領導人非正式會議10月30日至11月1日在韓國慶州市舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

