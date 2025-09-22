李在明：倘韓國全盤接受美國投資要求 1997年金融風暴情況或再現
路透社9月22日釋出韓國總統李在明接受專訪的內容，他表示如果在未設任何保障措施的情況下，就全盤接受美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在貿易談判中的投資要求，韓國可能陷入堪比1997年亞洲金融風暴的經濟危機。
韓國和美國7月初步達成貿易協議，其中美國將降低對韓國商品徵收的關稅，而韓國則承諾會向美國投資3500億美元（約2.7萬億港元）。
李在明19日對路透社表示：「如果沒有貨幣互換協議，又按美方要求動用3,500億美元，全部以現金投資美國，韓國將面臨如同1997年金融危機般的局面。」
他強調，由於美韓雙方對如何投資的方式有分歧，因此他們尚未簽署正式協議。
而韓國外交部長趙顯此前就表示，韓國將先解決韓國工人在美國簽證面臨的問題，隨後才會推進3,500億美元的對美投資計劃。
