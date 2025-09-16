韓媒：韓美關稅談判陷入僵局　李在明：不讓韓企蒙受損失

韓媒Newsis引述韓國官員稱，韓國總統辦公室周二（9月16日）表示，與美國的關稅談判陷入艱難的僵局，但總統李在明決心不讓韓國企業承受損失。



根據韓聯社，為推進韓美關稅後續磋商而訪美的韓國產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九周一表示，韓方正與美方就具體議題緊鑼密鼓地進行磋商，力求盡快解決韓國輸美汽車關稅稅率高於日本的不利局面。

韓美7月30日就關稅及經貿問題達成初步協議。根據協議，美方同意將對韓國徵收的對等關稅以及韓國輸美汽車的關稅稅率從25%降至15%；與此同時，韓方承諾將對美國投資3500億美元。不過，由於雙方在具體細節上仍存在分歧，最終協議尚未正式簽署。

2025年5月15日，韓國濟州島亞太經合組織（APEC）貿易部長會議開幕式前，韓國產業通商資源部長官鄭仁教（右）與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左）合影。（Reuters）

相比之下，日本已與美國完成談判並達成最終協議，自16日起，日本輸美汽車關稅稅率確定為15%。這意味着，目前韓國與日本輸美汽車關稅之間出現了10個百分點的差距。

針對這一情況，呂翰九表示，韓美相關磋商仍在進行中，政府不會過分關注短期得失，並將繼續全力推動將韓國輸美汽車關稅稅率降至15%。