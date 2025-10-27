中美首腦據報明年互訪　美國財長：特朗普或農曆新年前訪華

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前在吉隆坡舉辦的東盟峰會中與中國代表團就兩國貿易問題進行談判，他當日稍晚接受美國全國廣播公司新聞網（NBC）節目採訪時透露總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有可能在2026年訪問中國，而中國國家主席習近平將在明年晚些時候訪美。



貝森特在NBC節目中未透露特朗普具體訪問時間，但提及是在2026年初。NBC旗下記者亞歷山大（Peter Alexander）則在社交平台進一步披露，稱特朗普訪華的具體時間可能在明年的中國農曆新年之前，即2026年2月中旬之前。若能成事，將是自2017年以來，再有美國總統訪華。

代表中方團隊有份參與會談的中國高級談判代表李成鋼表示，雙方現在將進行內部審批程序，以落實初步共識。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為特朗普在東盟峰會上與一眾東南亞領導人合影。（Reuters）

特朗普昨日飛地吉隆坡參加東盟峰會，並與多國達成一系列貿易協定，他之後將繼續亞洲行程並到訪日本與韓國，預料將在韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會中與習近平會面。