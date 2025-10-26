美國與馬來西亞、泰國、柬埔寨達成貿易協議　涉對美投資與關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月26日出席東盟會議，他會議上見證泰國與柬埔寨就邊界問題簽署協議後，隨後帶領旗下政府官員分別與泰國、柬埔寨、馬來西亞達成多項貿易協議，涉及對美投資與關稅，進一步擴大美國與東盟國家合作。



綜合外媒報道，根據白宮周日宣布的聯合聲明文件，美國將對泰國、柬埔寨與馬來西亞的大部份產品的關稅統一設定為19%。

美國與馬來西亞達簽署貿易協議，以及關鍵礦產合作的諒解備忘錄；與柬埔寨簽署貿易協議；與泰國達成一項框架性的貿易協議，以及關鍵礦產合作的諒解備忘錄。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為特朗普與安華簽署貿易協議。（Reuters）

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）指出，在美國與馬來西亞的協議中，馬來西亞「將修改其關稅和非關稅壁壘，我們打算進行更多貿易」，預計農業、技術和服務業將從該協議受益，還強調，關鍵礦產上的合作將確保稀土貿易和投資「儘可能自由和有彈性」。

而根據白宮公布細節，馬來西亞將進口30架美國飛機；購買價值1500億美元的半導體、航空零件與資料中心設施；每年預料花費34億美元購買500萬噸的液化天然氣；在美國投資700億美元；購買價值2.041億美元的煤炭和電信產品及服務。

美國和泰國已就旨在擴大市場准入、加強供應鏈並增加經濟合作的貿易協議的框架達成一致，在這個框架下，泰國將取消99%的美國商品關稅，而美國則維持19%的「對等關稅」，並給予特定泰國產品零關稅准入。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為特朗普與阿努廷簽署合作諒解備忘錄。（Getty）

泰國同意每年購買價值約26億美元的美國農產品、54億美元的能源產品，以及總計188億美元的80架飛機。美國與泰國將對這項擬議的草案進一步商議，預計未來數週將進行談判並達成最終協議。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）還指將與美國簽署有關礦產合作的備忘錄，進一步促成未來數年間的可持續供應鏈。