阿根廷總統助選集會遭掟石襲擊　急提前離場｜有片

阿根廷總統米萊（Javier Milei）8月27日在布宜諾斯艾利斯參加一個助選活動時遭遇雜物襲擊，幸好石塊、水樽、手套等雜物並未擊中米萊，他急忙提前離場，現場也無人受傷。米萊事後稱，今次襲擊由反對黨策劃，呼籲選民在選舉中不要支持他們。



布宜諾斯艾利斯省立法選舉將於9月7日舉行，米萊今次連同自己在總統府擔任秘書長的妹妹Karina Milei等人站在一輛貨車的載貨平台上巡遊，旨在為給執政聯盟「自由前進黨」候選人造勢。

不過米萊在沿途不僅迎來集會的歡呼聲，還傳來不少抗議聲音，甚至雜物襲擊。路透社報道指，有人向貨車投擲雜物，至少有一塊石擊中貨車引擎蓋。

報道引述當地民調機構Synopsis的近期民調指，米萊的執政支持率下滑，與今年6月相比，阿根廷人8月對米萊的負面印象上升六個百分點，達54.2%。

報道分析，這與米萊為抑制通貨膨脹採取的嚴厲緊縮措施有關，因這大幅削減許多公共服務資金，引發民眾不滿。