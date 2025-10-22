WSJ：美國擬金援阿根廷400億美元　施壓後者限制中國影響力

美媒10月21日報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府與華爾街銀行正籌畫對陷入經濟危機的阿根廷提供400億美元（約3,100億港元）紓困資金之際，美方正施壓阿根廷限制中國在當地能源、貿易、電訊、網絡領域的影響力。



阿根廷總統米萊（Javier Milei）上台後，努力推動削減政府開支等右派經濟改革議程，以應對高昂的通貨膨脹，而阿根廷目前面臨首日益沉重的償債壓力以及國庫空虛的狀況。米萊的政黨在9月的地方選舉中受挫導致披索大跌，由於他與特朗普關係友好，阿根廷隨即與美國展開有關金援的討論。

阿根廷財長卡普托（Luis Caputo）其後赴華盛頓與美國財長貝森特（Scott Bessent）會晤討論金援方案，雙方同意進行一項200億美元的貨幣互換，以及另一項由銀行牽頭的200億美元債務安排。

2025年10月14日，美國華盛頓特區，美國財長貝森特（Scott Bessent）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）等人在白宮內閣會議室與阿根廷總統米萊（Javier Milei）共進午餐。（Reuters）

《華爾街日報》引述知情人士稱，雙方對話重點一直是鼓勵阿根廷限縮中國日益增長的影響力，包括阻止中國獲取阿根廷資源，並討論了擴大美國獲取該國鈾供應的權利。美方官員稱，他們希望美國公司能成為阿根廷電訊和網路產業的主要供應商，而非與中國有關聯的企業。

報道指，中國在阿根廷擁有相當大的影響力。中方是阿根廷繼巴西之後的第二大貿易夥伴，也是阿根廷農產品出口的最大買家；當地電訊龍頭最近同意從中國銀行獲得7,400萬美元貸款，而華為也在阿根廷經營5G行動網絡業務。另外，中國也對包括阿根廷在內的南美國家採礦項目上投入巨資，以擴大鈾來源。

2025年10月14日，美國總統特朗普在白宮迎接來訪的阿根廷總統米萊（Javier Milei）。（Reuters）

然而，阿根廷似乎並不急於將中國排擠出去。米萊在最近一次電視採訪中，否認他打算與中國斷絕關係，又指特朗普政府沒有向他提出相關要求。