稀土管控迫使德國企業向中國披露機密　或暴露德國經濟弱點

據彭博社25日報道，由於中國實施的稀土出口管控措施，德國企業為從中國獲得進口稀土的許可，被迫向中國提交機密數據，有分析指，這些數據將令中國企業在相關產業供應鏈建立確實主導權。



報道指，目前中國出口管控政策下，外國企業要想獲得一張為期六個月的稀土礦物進口許可證，就必須提交詳細的機密數據。而這些數據就連德國本國政府都無法掌握。

見過申請表的消息人士透露，申請表中要求企業填報的內容非常細致，包括提供產品中進口稀土所在位置的照片、生產流程圖和客戶詳細信息，某些情況下還要提供過去三年的年度產量數據以及未來三年的產量預期數據。

報道稱，這些信息包括哪些德國公司只有一個中國供應商，或哪些公司的稀土庫存較低等，可以幫助北京方面找出德國的弱點，用其向製造商施壓甚至迫使德國相關生產線陷入停滯。

由於德國企業95%的稀土供應都來自中國，遠遠超過任何其他歐盟國家，中國10月出台的出口管控措施令企業別無選擇，只能向中方提供機密資訊。

「墨卡托中國研究中心」（Merics）首席分析師Rebecca Arcesati稱：「這些信息可能確立中國企業的主導地位，為它們在歐洲開展業務和投資爭取更有利的條件。」她還稱：「從北京方面的角度來看，在這些產業供應鏈的構建方式方面擁有話語權，是一個巨大的優勢。」

Arcesati補充指，中方還能夠透過這些資訊了解北約國家的國防工業基地以及它們之間的交織程度。

據稱，德國政府已向企業發出調查問卷並與相關企業開會討論該問題，了解中國正在收集哪些信息，並試圖獲取類似的資訊。惟知情人士透露，政府最終沒有從中獲得任何信息。