哈馬斯再向以色列移交一具人質遺體

哈馬斯旗下武裝派系卡桑旅10月27日表示，會於當地同日晚上9時，移交在加沙地帶尋獲的一名遇難人質遺體，為10月10日美國斡旋的停火協議生效以來，哈馬斯歸還的第16具人質的屍體。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室其後聲明中表示，紅十字會已向加沙的以色列軍隊轉交遺體。



圖為2025年10月27日，紅十字會運送一具由哈馬斯移交的以色列人質遺體。（Reuters）

路透社及英國《衛報》報道，哈馬斯稱在廢墟中尋找具難度，且相信有部份位於停火黃線以外、即以軍後撤的地區。以色列27日允許哈馬斯成員在紅十字國際委員會（ICRC）陪同下，進入由以軍控制的加沙地帶，加入埃及的技術小組搜尋屍體。以色列發言人表示，埃及的隊伍將使用挖土機和卡車搜索。

哈馬斯聲稱不知道所有屍體的確切下落，並表示已與關押俘虜的幾支部隊失去聯繫。不過，以色列政府發言人26日表示，認為哈馬斯知道所有屍體的下落。如果該組織更加努力就能找到。