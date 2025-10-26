特朗普晤卡塔爾埃米爾及首相　促哈馬斯恢復移交人質遺體

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）搭乘空軍一號前往亞洲途中，周六（10月25日）降落在卡塔爾加油，並在機上接見該國埃米爾塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼（Tamim Bin Hamad Al-Thani）及首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）。特朗普還威脅，哈馬斯必須迅速向以色列恢復人質遺體移交，否則其他國家將採取行動。



特朗普在飛機上接待了埃米爾和首相，感謝卡塔爾為達成加沙停火協議所做的努力，並表示：「中東地區現在很安全，而且這種狀況還會持續很長一段時間。」

特朗普還稱，很快會成立一隻多國維穩部隊到加沙；並且如有需要，卡塔爾也願意派遣部隊。

2025年10月25日，美國總統特朗普乘坐空軍一號前往亞洲途中，飛機暫時降落在卡塔爾烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）加油。圖為特朗普在機上與卡塔爾埃米爾塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼（Tamim Bin Hamad Al-Thani）握手。（Reuters）

特朗普：哈馬斯須速歸還人質遺體 含2美國人

他在社交平台Truth Social上發文，敦促哈馬斯歸還仍扣押在加沙的13具人質遺體，其中包括2名美國公民：「否則參與這場偉大和平行動的其他國家將採取行動。」

他還指出，除了一些遺體的位置較為偏遠外，另一些遺體現在就能歸還，但可能與他們解除武裝的行動有關，仍未恢復移交工作。

特朗普聲稱，他將在接下來48小時密切觀察哈馬斯的舉動。

特朗普：除非俄烏達成停火協議 不會見普京

當被問及俄羅斯需要做什麼才能讓他重新安排與普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的會晤時，特朗普說：「我必須確保我們能夠達成（俄烏停火）協議。我不會浪費時間。」

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

他聲稱自己和俄羅斯總統普京的關係一直很好，但無法達成協議「讓他非常失望」。