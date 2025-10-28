特朗普指長時間內不打算與加拿大總理會晤　卡尼：仍準備對話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前因不滿加拿大安大略省發布的帶有前總統列根（Ronald Reegan）批評關稅的廣告而宣布暫停與對方進行的談判，他10月27日在繼續亞洲訪問之旅時談及此事，表示很長時間內不會與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面。卡尼則表示仍然準備與對方進行對話。



法媒報道，在周一啟程前往日本繼續亞洲訪問之旅的特朗普於總統專機上指，不想和卡尼會晤，「儘管我熱愛加拿大和加拿大人民，但最難打交道的國家之一就是加拿大」，他當時被問及會否在後續於韓國舉辦的亞太經合組織（APEC）峰會中與對方見面。

卡尼也受邀出席東盟峰會，他在周一則表示仍然準備於特朗普對話，但如果美國不準備恢復談判，加拿大將繼續建設國內經濟與發展多元化夥伴關係，並重申拒絕任何不符合加拿大人最佳利益的貿易協議。

2025年10月27日，馬來西亞吉隆坡，圖為卡尼在東盟峰會上發表講話。（Reuters）

卡尼也稱未在東盟峰會召開期間與特朗普進行會面。而特朗普則在東盟峰會上，與東南亞國家領導人簽訂多分合作協議，反而未與傳統盟友加拿大進行外交，引發外界關注。