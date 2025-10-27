與特朗普破冰以「黑歷史」自嘲　安華：我曾坐監你幾乎入獄｜有片

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在10月26日於吉隆坡舉辦的東盟峰會上與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正式會面，他在席間強調自己與對方有「很多共同點」，還提及自己的往事，自嘲「我坐過監，而你幾乎就要入獄（I was in prison and you almost got there）」。



安華在特朗普抵達吉隆坡後前往機場迎接，他當時受邀上車與特朗普一同離場。安華在會議席間談及這段小插曲，他先是聲稱自己在上車後小心提醒，指自己受邀乘坐對方座駕「有違安全與禮儀規定」，還稱特朗普「很樂意違反」。

不過安華稍後話鋒一轉，大讚特朗普行事不拘小節具有領袖魅力，指世界需要堅定捍衛和平的領導人，而「為了實現這一目標，有時你必須打破一些規則，就像（特朗普）今天所做的那樣」。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為安華到場迎接飛抵機場的特朗普。（Reuters）

特朗普在去年5月因向艷星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付「掩口費」涉嫌偽造商業記錄被裁罪成，由此還引發一系列「獄中治國」的傳言與爭議。紐約州最高法院今年1月10日裁定特朗普因要就任總統而享有豁免，不過特朗普仍身負罪名在有判罪紀錄下履職。

安華則在1999年與2015年因被控貪污及肛交、與另一宗肛交罪而先後二次入獄。