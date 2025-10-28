特朗普今晤高市早苗　貿易及安全合作料成重點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於周二（10月28日）與日本新任首相高市早苗舉行會談，討論貿易與安全議題。



特朗普周一（27日）抵達亞洲行的第二站日本東京，會見了日本天皇德仁，並將於周二舉行日美首腦峰會。這將是高市與特朗普的首次面對面首腦會談。

共同社報道，日美首腦會談上預計將討論安全問題、經濟與包括亞洲在內的地區局勢等。

據《朝日新聞》周二報道，日本和美國正在準備一份關於確保稀土和其他關鍵礦產供應以及加強供應鏈的聯合文件，目前已進入最後階段。

2025年10月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪日本，與日本天皇德仁會面。（Reuters）

據報道，這份協議預計將在兩位領導人稍後舉行會晤時簽署，旨在應對中國於10月收緊稀土出口管制後引發的經濟安全擔憂。稀土是從智能手機到戰鬥機等各類高科技產品生產中不可或缺的關鍵材料。

據消息稱，日美峰會的議題估計將圍繞日美雙方之前達成的關稅協議，包括向美國提供5500億美元（約4.29萬億港元）投資的具體內容，計劃分九個領域，包括半導體、製藥、關鍵礦產、造船和能源。此外，日本將宣布購買美國大豆和福特汽車等產品。

為了回應特朗普可能提出增加國防開支的要求，高市此前宣佈2027財年提高國防開支佔國內生產總值（GDP）2%的目標提前到本年度，而且要提前修訂包括《國家安全戰略》在內的三份安全相關文件。

路透社引述消息人士報道，這次的日美會談中，高市預計不會承諾將國防開支提高到超過GDP 2%的目標。

2025年10月27日，日本東京有民眾示威，反對美國總統特朗普（Donald Trump）到訪。（Reuters）

日美兩國政府將簽署造船業投資諒解備忘錄，以及就人工智能（AI）和下一代通信等科學技術展開合作的備忘錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

