中國出口限制逼美國掀「稀土投資熱潮」　冀建立替代供應鏈

自中國今年4月開始限制稀土出口以來，美國大量私人和政府資金開始湧入稀土相關領域，冀建立非依靠中國供應鏈，以復甦美國的稀土產業。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平亦將於10月30日在韓國會晤，預計稀土問題將屆時成為雙方會談重要議題。



《華爾街日報》報道，專注於金屬領域的投資公司Orion Resource Partners，近期宣布成立一個18億美元的投資財團，部分資金來自美國政府，旨在為美國及其盟友確保關鍵礦產供應。特朗普亦於10月20日在白宮，與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）簽署一項稀土和關鍵礦產協議。

2025年10月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），雙方簽署關於稀土和關鍵礦產的協議。（Reuters）

長期以來，西方關鍵礦產公司一直難以籌集資金，原因在於它們在與中國國營礦業巨頭的競爭中處於劣勢——中國企業以向全球大量供應低成本原料而聞名。而中國今年開始實施的稀土出口限制，則逼迫美國開始採取措施，以振興本國的稀土產業。

散戶和私人投資者正在向稀土領域投入數十億美元的資金。美國旗艦稀土礦業公司MP Materials的股價今年已上漲約四倍，市值增至約120億美元；澳洲稀土公司Lynas Rare Earths在8月已從投資者籌集約5億美元，其股價今年已上漲兩倍。

圖為內蒙古白雲鄂博稀土礦場。（Reuters）

但繁榮中仍存風險。即使目前這股稀土熱潮能夠持續，也不代表每個專案都能成功。對於非專業投資者來說，很難區分優質項目和劣質項目，亦很難預測哪些公司會獲得政府支持。