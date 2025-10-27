歐洲理事會主席：中國將派高層官員訪布魯塞爾　商討稀土問題

歐洲理事會主蓆科斯塔（Antonio Costa）週一（27日）表示，中國未來數週將派出由高級官員組成的代表團，到訪比利時佈魯塞爾，與歐盟官員討論稀土出口管製問題。



科斯塔在吉隆坡出蓆東盟會議期間表示，中方近期限製關鍵原材料出口的措施，令歐盟非常擔憂與中國的貿易關係，稱希望與中方以適當的方式解決問題。

科斯塔還表示，中國是最有能力結束俄烏戰爭的國家，認為北京低估自身對莫斯科的影響力。

2025年10月14日，位於北京的中國地質博物館展出氟碳鈰礦（bastnaesite）樣本，氟碳鈰礦是一種用於稀土工業提取鈰（cerium）、鑭（lanthanum）和釹（neodymium）等元素的礦物。（Reuters）

歐盟委員會主蓆馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上週六（25日）宣佈將提出一項新計劃，打破歐盟在關鍵原材料方面[麵]對中國的依賴。她表示，歐盟正專註於中方一起尋找解決方案，又稱做好準備在需要時所有可能手段應對中方管製措施，暗示歐盟可以利用其最强大貿易武器——「反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument）」。

歐洲議會2023年通過「反脅迫工具法案」，至今未有啟用。該法案設計初衷是作為威懾手段，必要時可反製第三國通過貿易手段脅迫歐盟或成員國政策選擇的行為。潛在措施包括徵收關稅、對科技企業加稅、限製投資、禁止中企參與歐盟公共招標，或限製企業進入特定市場。