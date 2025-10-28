日本今年熊襲擊致10人死創新高　一文看清出沒地圖　這兩個縣高危

日本環境省10月27日（周一）表示，今年4月迄今，全國已有172人遭到野熊襲擊，其中10人身亡，創下歷史新高。據日本放送協會報道（NHK）報道，最近一次發生在24日，一名38歲的男子在秋田縣的一個村莊被熊咬死。本文將整理日本官方就今年發生熊出沒事件發布的資訊，秋田縣、岩手縣和北海道屬高危地區。



據NHK統計，截至26日，本月迄今已有至少78人遭遇熊襲擊。這一數字超過了2023年10月創下的73人的最高紀錄。

在日本，與熊近距離接觸時該如何應對曾經只是行山人士者關心的事情。然而，如今，隨着橡果失收，大量野熊需要離開自然棲息地尋找食物，一連串的襲擊事件頻傳，人口稠密地區的居民也被敦促學習如何保護自己。

全日本熊出沒情況追蹤

由朝日電視台整理的這個網站整合了全日本熊出沒的地點，還附有每個地區的熊出沒新聞，讓民眾更清楚了解日本各地熊出沒的情況。

秋田縣熊出沒情況

據日本媒體整合的資訊，秋天縣今年4月至9月已有19人被野熊襲擊，1人身亡。

岩手縣熊出沒情況

岩手縣從今年4月1日到10月19日為止，已發生30宗31名民眾遭野熊傷害的事件。近日更出現一名在溫泉工作的中年男子，在打掃溫泉時突然消失，疑似是被附近的野熊襲擊，其後在數日後被發現遺體。

北海道熊出沒情況

北海道應該是近年熊出沒情形最多的地區，有多次熊出沒的事件。

10月23日的清晨6時，札幌市中央區的住宅區，更發現體長約一米的熊在住宅區附近的核桃樹下採食，也導致附近的小學立刻宣布暫時停課。

北海道一個關注溫泉資訊的平台發布一條捕捉到黑熊的影片：

北海道今年已有至少兩名民眾被熊襲擊後身亡。