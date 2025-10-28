日本野熊襲人頻傳　NHK推自保教學片　網民錯重點：太可愛想合照

日本今年頻頻發生「野熊襲人」事件，為提升民眾自保的知識，「NHK World Japan」和酪農學園大學教授佐藤喜和合作，拍攝相關影片放上Facebook專頁，向大眾宣導在路上遭遇熊時要如何應對。



影片製作用心，但網友卻注意到其中穿著「熊大布偶裝」拍攝的工作人員，大喊可愛。

日本今年頻頻發生「野熊襲人」事件，最近教學大眾如何應對野熊的影片引起熱議，卻是因為扮演野熊的工作人員過於可愛。（Facebook@NHK WORLD-JAPAN Chinese）

教學遇到野熊如何自保 卻因扮演熊的工作人員過於可愛而引起熱議：

走路遇到熊不要跑！若不幸接觸可趴下

影片由兩名工作人員示範，其中一人穿著像是LINE角色熊大的布偶裝，另一人穿著登山服飾。影片指出，若在步行時看到熊，首先可停下腳步，切勿奔跑。如果熊距離很近，可噴射防熊噴霧，再慢慢後退撤離，過程中目光不要離開熊。防熊噴霧可放在隨時可取出之處。

若熊擺出威嚇猛衝的姿勢，是在警告「不要靠近我」，這時宜站立不動，熊後退時再靜靜拉開距離。但如果不幸與熊接觸到，要盡快採取臉部朝下的趴臥姿勢，以雙手保護頸部、頭部，並以背包保護背部，即使被熊翻過來也要盡量維持該姿勢。

開車遇到熊勿按喇叭 應緩緩駛離

如果是在開車時遇到熊怎麼辦？影片指出，應先停下車、關緊車窗並好好待在車內，切記不要按喇叭刺激熊。若是野熊擋在中央，應當要等牠離開後，再慢慢開車過去。如果野熊一直待在路邊，可駕車緩行通過。影片一出引發熱議，有網友表示：

「日本人開車太客氣了，要是在台灣應該剩不了幾隻活口」

「遇到棕熊基本上無解。聽天由命，看運氣了」



然而，有許多網友聚焦在熊可愛的樣貌：

「LINE熊大真是辛苦，跑到山野林區兼差」

「會不會太可愛了，失去危機感」

「遇到這麼可愛的熊，要下車要求合照喔」



【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】