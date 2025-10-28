日本野熊襲人頻傳 NHK推自保教學片 網民錯重點：太可愛想合照
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日本今年頻頻發生「野熊襲人」事件，為提升民眾自保的知識，「NHK World Japan」和酪農學園大學教授佐藤喜和合作，拍攝相關影片放上Facebook專頁，向大眾宣導在路上遭遇熊時要如何應對。
影片製作用心，但網友卻注意到其中穿著「熊大布偶裝」拍攝的工作人員，大喊可愛。
教學遇到野熊如何自保 卻因扮演熊的工作人員過於可愛而引起熱議：
+13
走路遇到熊不要跑！若不幸接觸可趴下
影片由兩名工作人員示範，其中一人穿著像是LINE角色熊大的布偶裝，另一人穿著登山服飾。影片指出，若在步行時看到熊，首先可停下腳步，切勿奔跑。如果熊距離很近，可噴射防熊噴霧，再慢慢後退撤離，過程中目光不要離開熊。防熊噴霧可放在隨時可取出之處。
若熊擺出威嚇猛衝的姿勢，是在警告「不要靠近我」，這時宜站立不動，熊後退時再靜靜拉開距離。但如果不幸與熊接觸到，要盡快採取臉部朝下的趴臥姿勢，以雙手保護頸部、頭部，並以背包保護背部，即使被熊翻過來也要盡量維持該姿勢。
開車遇到熊勿按喇叭 應緩緩駛離
如果是在開車時遇到熊怎麼辦？影片指出，應先停下車、關緊車窗並好好待在車內，切記不要按喇叭刺激熊。若是野熊擋在中央，應當要等牠離開後，再慢慢開車過去。如果野熊一直待在路邊，可駕車緩行通過。影片一出引發熱議，有網友表示：
「日本人開車太客氣了，要是在台灣應該剩不了幾隻活口」
「遇到棕熊基本上無解。聽天由命，看運氣了」
然而，有許多網友聚焦在熊可愛的樣貌：
「LINE熊大真是辛苦，跑到山野林區兼差」
「會不會太可愛了，失去危機感」
「遇到這麼可愛的熊，要下車要求合照喔」
【延伸閱讀】日本黑熊「闖入民居」滯留屋內逾24小時 曾連續攻擊咬傷多人（點圖放大瀏覽）：
+14
日本市區熊出沒頻繁8人亡傳全國剩2地無熊害 秋田3小時4宗襲擊案美國黑熊闖便利店「掃場」 咬傷九旬婦及狗隻 徘徊多時終被擊斃美棕熊闖雪糕店 對一口味情有獨鍾 企櫃台照曝光 網民：新店員加州海獺突襲遊客 搶衝浪板兼咬傷女子腳 疑是慣犯2年前曾爆紅企圖市區放生3米大鱷魚！台男被警方帶走 專家指屬咬力極強品種
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】